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    • Лесной экспорт

    20.03.2019
    • Лесной экспорт

    По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе 2019 года составил 1,4 млн кубометров — на 14,6% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 9,9% меньше показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт вырос на 21,1% до 320,2 млн долларов (-7,5% к уровню декабря 2018 года).

    Необработанных лесоматериалов в отчетном месяце вывезли на 25,8% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 1 млн тонн. По сравнению с последним месяцем прошлого года экспорт необработанных лесоматериалов снизился существеннее – на 49,8%. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов снизились по сравнению с январем и декабрем прошлого года на 32,8% и 46,4% соответственно, составив 79,4 млн долларов.

    Клееной фанеры за первый месяц года было экспортировано 206,1 тыс. кубометров, на 8% больше, чем в январе 2018 года (-11,4% к декабрю). В денежном выражении ее экспорт вырос к январю прошлого года на 2,9% — до 96,3 млн долларов (-11,2% к декабрю).

    Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в отчетном периоде выросли на 10,4% и составили 181,7 тыс. тонн. По сравнению с показателем декабря 2018 года экспорт целлюлозы снизился на 8,8%. В деньгах экспорт целлюлозы по сравнению с январем прошлого года вырос на 4,7% до 107,7 млн долларов (-25,7% к декабрю).

    Газетной бумаги в январе месяце отгрузили 102 тыс. тонн, что на 47,4% больше аналогичного показателя прошлого года (-4% к декабрю). В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги увеличился на 69,3% — за первый месяц этого года ее вывезли на сумму 54,5 млн долларов (-9% к декабрю).

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