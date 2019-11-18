Автоимпорт и автоэкспорт

За январь-сентябрь этого года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. По данным ФТС РФ, по итогам отчетного периода легковых автомобилей импортировали 223,7 тыс. единиц, на 5,3% больше, чем годом ранее. Грузовых автомобилей ввезли на 16,7% больше, чем за первые 9 месяцев 2018 года, их количество составило 21 тыс. единиц.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 13,5% до 5,9 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму порядка 1,4 млрд долларов – это на 0,9% меньше показателя 9 месяцев 2018 года.

В сентябре импорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 3,1% (+5,9% к августу 2019 года), составив 27 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт легкового транспорта в сентябре составил 691,3 млн долларов (+15,5% к сентябрю 2018 и +6,3% к августу 2019 года).

Импорт грузовых автомобилей по итогам сентября этого года составил 2,4 тыс. единиц, что на 4,3% больше уровня сентября 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем объемы импорта грузовых автомобилей не изменились. В стоимостном выражении импорт грузового транспорта в сентябре составил 139,7 млн долларов (+1,5% к сентябрю 2018 и +12,7% к августу 2019 года).

Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 9 месяцев текущего года составил 84 тыс. единиц – это на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в январе-сентябре 2019 года в физическом выражении вырос на 4,2% – до 10 тыс. единиц.

В стоимостном выражении за 9 месяцев этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму более 1,2 млрд долларов, что на 33,3% больше аналогичного уровня прошлого года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 14,1%, до 258,6 млн долларов.

В сентябре российский экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 23,3% (+19,1% к августу 2019 года), составив 10,6 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в сентябре составил 162 млн долларов (+39,4% к сентябрю 2018 года и +21,8% к августу 2019 года).

Экспорт российских грузовых автомобилей по итогам сентября этого года составил 1,4 тыс. единиц, что на 16,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем вывоз грузовых авто увеличился на 27,3%. В стоимостном выражении сентябрьский экспорт грузового транспорта увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года, составив 40 млн долларов (+36,1% к августу 2019 года).