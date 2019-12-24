Где снижается импорт

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-октябрь 2019 года импорт в Россию составил 104,3 млн тонн, что на 8,5 млн тонн или на 7,5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении импорт снизился на 0,2 млрд долларов, или на 0,1% и составил 196,5 млрд долларов.

В денежном выражении

Наибольшее снижение импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на Калмыкию. За 10 месяцев 2019 года импорт в республику сократился на 88,9% до 545,1 тыс. долларов. При этом 81,2% поставок (в стоимостном выражении) идет из Беларуси, 16,6% – из Азербайджана.

В Астраханскую область было импортировано на 85% меньше товаров, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 99,4 млн долларов. Стоит отметить, что 21,4% всего объема поступило из Румынии, 14,7% – из Турции, 11,7% – из Ирана. Кроме того, 37% импорта приходится на прочие грузовые и грузопассажирские плавучие средства морские, 9,6% – на плавучие или работающие под водой буровые или эксплуатационные платформы.

На 62,9% – до 5,2 млн долларов – сократился импорт в Ингушетию. 43% поставок осуществлялось из Италии (живые деревья и кустарники), 30,7% – из Турции.

В Карачаево-Черкесию было ввезено товаров на сумму 41,7 млн долларов, что на 59,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 14,5% товаров было импортировано из Турции, 14,3% – из Китая и 13,2% – из Италии.

Поставки в Оренбургскую область сократились на 49,3% и составили 231,2 млн долларов. При этом импорт из Узбекистана составил 20,8%, из Китая – 13,9%, из Казахстана – 12,6%.

Наибольшее снижение стоимости импорта в абсолютном выражении пришлось на Татарстан. За 10 месяцев 2019 года поставки в республику упали на 800,5 млн долларов до 2,5 млрд долларов. При этом 21,2% импорта приходится на долю Германии, 13,1% – на Китай, 8,8% – на США.

Поставки в Новосибирскую область уменьшились на 635,7 млн долларов до 1,6 млрд долларов. Более 50% товаров импортируется из Китая.

Импорт в Астраханскую область сократился на 562,5 млн долларов до 99,4 млн долларов.

На 399,1 млн долларов снизились поставки в Краснодарский край. За январь-октябрь 2019 года они составили 3,4 млрд долларов. 16,7% импорта было из Китая, 10,3% – из Турции. При этом 34% поставок приходилось на товары растительного происхождения.

На 283,5 млн долларов уменьшился импорт в Смоленскую область. При этом почти 70% всего объема – белорусского происхождения.

В физическом выражении

В физическом выражении набольшее снижение в процентах приходится на Оренбургскую область. По итогам 10 месяцев импорт в этот регион упал на 96,9% до 218,9 млн тонн. Более 50% импорта приходится на Казахстан.

Поставки в Калмыкию уменьшились на 85,5% до 785,4 тонн. Более 85% всего этого объема приходится на Беларусь.

В Башкортостан было ввезено 160,5 тыс. тонн, на 64,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 26,7% поставок было из Китая, 15,7% – из Беларуси и 15,7% – из Казахстана.

Импорт в Псковскую снизился на 52,5% до 163,1 тыс. тонн. Почти 60% составили поставки из Беларуси.

На 48,7% до 316,9 тыс. тонн сократился импорт в Ханты-Мансийский автономный округ. Более 90% товаров были ввезены из Казахстана.

Лидером по снижению физического объема импорта является Оренбургская область, поставки в которую уменьшились на 6,8 млн тонн до 218,9 тыс. тонн.

На втором месте – Москва. По итогам января-августа поставки в Москву упали на 5,6 млн тонн до 19,7 млн тонн. 20,1% товаров идет из Беларуси, 14,8% – из Казахстана, 11,9% – из Китая.

Импорт в Московскую область составил 6,6 млн тонн, на 1,4 млн тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 24% товаров было из Беларуси, 15,7% – из Казахстана и 8,8 – из Украины.

В Калининградскую область было ввезено 4,6 млн тонн грузов (-1,1 млн тонн). Из Бразилии было импортировано 18,5% товаров (соевые бобы), из Беларуси – 16,4%, из Парагвая – 15,7% (также соевые бобы).

На 938,7 тыс. тонн до 3,8 млн тонн сократились поставки в Ростовскую область. Почти 75% товаров пришло с Украины.