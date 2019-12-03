Грузооборот российского транспорта

Перевозки грузов российским транспортом за январь-октябрь этого года составили 6,87 млрд тонн. Это на 2,1% больше, чем годом ранее.

Практически по всем видам транспорта отмечена отрицательная динамика. Только перевозки автомобильным транспортом увеличились на 3,8% и составили 4,7 млрд тонн.

По данным Росстата, перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 10 месяцами 2018 года сократились на 0,7% до 1,067 млрд тонн. Перевозки морским транспортом снизились на 17,8% до 16 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 952,3 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,8%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-октябрь 2019 года сократился – на 15,7% до 89,8 млн тонн.

Перевозки воздушным транспортом сократились на 4,6% и составили 0,93 млн тонн.

В октябре в сравнении с предыдущим месяцем увеличились объемы перевозки железнодорожного, воздушного и трубопроводного транспорта, по остальным видам транспорта наблюдается отрицательная динамика.