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импорт
23.12.2019

В каких регионах растет импорт


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-октябрь 2019 года импорт в Россию составил 104,3 млн тонн, что на 8,5 млн тонн или на 7,5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении импорт снизился на 0,2 млрд долларов, или на 0,1% и составил 196,5 млрд долларов.

    В денежном выражении

    Наибольший рост импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости был в Камчатском крае. За 10 месяцев 2019 года поставки упали на 81,9% до 124,6 млн долларов. 32,6% импорта на Камчатку идет из Южной Кореи.

    На 48,5% – до 14,4 млн долларов – вырос импорт в республику Тыва. Почти 80% поставок в этот регион приходится на Китай.

    В Курганскую область было импортировано на 47,7% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 93,8 млн долларов. Почти 50% товаров (в стоимостном выражении) поступило из Китая и Казахстана.

    Поставки в Сахалинскую область выросли на 41,3% и составили 792,9 млн долларов. При этом почти четверть товаров пришло из США.

    В Хабаровский край было ввезено товаров на сумму 633,1 млн долларов, что на 38,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Треть поставок приходится на Китай.

    Наибольший рост стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Москву. За 10 месяцев 2019 года поставки в этот регион выросли на 977,3 млн долларов до 86 млрд долларов. 23,2% импорта идет из Китая. Тут, конечно, стоит учитывать, что речь идет о грузах, которые проходят таможенное оформление в Москве и совсем не обязательно остаются потом в Московском регионе.

    Поставки в Приморский край увеличились на 714,5 млн долларов до 4,1 млрд. Более 50% товаров импортируется из Китая, 20,3% – из Японии.

    Импорт в Калужскую область увеличился на 603,9 млн долларов до 5,5 млрд долларов. 22,2% было ввезено из Германии (напомним, в Калужской области работает автокластер, в составе которого в том числе немецкие производители), 19,4% – из Китая.

    На 412,8 млн долларов выросли поставки в Санкт-Петербург. За январь-октябрь 2019 года они составили 19,2 млрд долларов. 22,8% всего объема – китайского происхождения.

    На 412,8 млн долларов увеличились поставки в Красноярский край. При этом 32,1% импорта приходится на США.

    В физическом выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за октябрь 2019 года.

    В физическом выражении наибольший рост в процентах приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ. По итогам 10 месяцев импорт в этот регион вырос в 2,8 раза и составил 29,3 тыс. тонн. При этом 42,8% товаров (в физическом выражении) идет из Австрии, 22,7% – из Экваториальной Гвинеи (весь объем – метанол).

    Поставки в Камчатский край увеличились на в 2,8 раза до 50 тыс. тонн. 37% приходится на импорт из Гонконга составил, 25,3% поступило из Южной Кореи.

    В Санкт-Петербург было ввезено 14,9 млн тонн грузов, в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 50% поставок было из Казахстана.

    Импорт в Тюменскую вырос на 99,3% до 246,1 тыс. тонн. Поставки из Китая составили 47,8%.

    На 75,4% до 7,9 тыс. тонн увеличился импорт в республику Алтай. При этом более 80% товаров были ввезены из Казахстана.

    Лидером по приросту физического объема импорта является Санкт-Петербург, поставки сюда выросли на 7,6 млн тонн и составили 14,9 млн тонн. Более 50% товаров идет из Казахстана.

    На втором месте – Свердловская область. По итогам января-октября поставки увеличились на 1,4 млн тонн до 12,5 млн тонн. На товары из Казахстана приходилось 88,3%.

    Импорт в Челябинскую область за январь-октябрь 2019 года вырос на 1,2 млн тонн до 10,7 млн тонн. БОльшая часть поставок была из Казахстана (90,2%).

    В Красноярский край было ввезено 1,5 млн тонн грузов (+251,6 тыс. тонн). При этом импорт из Австралии составил 28,2%, с Украины – 21,8%.

    На 235,1 тыс. тонн до 1,9 млн тонн увеличились поставки в Иркутскую область. Почти 50% товаров пришло с Украины.


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