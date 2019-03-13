Контейнерный поезд Ростов – Иркутск

«ТрансКонтейнер» запустил новый сервис по перевозке грузов в собственных контейнерах во внутрироссийском сообщении.

Ночью 12 марта на станцию Батарейная Восточно-Сибирской железной дороги прибыл контейнерный поезд, отправленный со станции Ростов-Товарный Северо-Кавказской железной дороги.

В составе первого поезда длиной 57 условных вагонов – различные химические грузы и товары народного потребления со складов Ростовской области и Краснодарского края.

Время в пути следования составило 7 суток, протяженность маршрута – 5658 километров. Контейнерные поезда в рамках нового сервиса будут курсировать регулярно два раза в месяц. Отправка следующего поезда запланирована на 20 марта.

Организация нового сервиса позволит привлечь дополнительный грузопоток, а также обеспечить профицитные регионы оборудованием ПАО «ТрансКонтейнер», отметили в компании.

Обратной загрузки нет.