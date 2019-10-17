Арт-поезд в защиту климата

Контейнерный поезд Noah’s train («Ноев поезд») вернулся в порт Роттердам спустя почти год после его запуска по Европе. «Ноев поезд» с изображением животных на контейнерах отправился в первое путешествие в декабре прошлого года из Польши и за этот год побывал во многих европейских городах.

Это самый длинный арт-поезд, он был запущен по инициативе коалиции европейских грузовых железных дорог Rail Freight Forward (RFF). Главная цель проекта «Ноев поезд» – информационная кампания по снижению выбросов в атмосферу и переориентации к 2030 году 30% грузов на железнодорожный транспорт.

В ближайшее время несколько арт-контейнеров погрузят на судно «Laust Maersk», а затем они отправятся в Сантьяго, где 2 декабря пройдет конференция ООН по изменению климата.