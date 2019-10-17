Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Арт-поезд в защиту климата
17.10.2019

Арт-поезд в защиту климата


    • Контейнерный поезд Noah’s train («Ноев поезд») вернулся в порт Роттердам спустя почти год после его запуска по Европе. «Ноев поезд» с изображением животных на контейнерах отправился в первое путешествие в декабре прошлого года из Польши и за этот год побывал во многих европейских городах.

    Это самый длинный арт-поезд, он был запущен по инициативе коалиции европейских грузовых железных дорог Rail Freight Forward (RFF). Главная цель проекта «Ноев поезд» – информационная кампания по снижению выбросов в атмосферу и переориентации к 2030 году 30% грузов на железнодорожный транспорт.

    В ближайшее время несколько арт-контейнеров погрузят на судно «Laust Maersk», а затем они отправятся в Сантьяго, где 2 декабря пройдет конференция ООН по изменению климата.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.08.2019
    Перевалка угля и прикладная социология
    Центр поддержки региональных исследований опубликовал результаты опроса жителей Находкинского городского округа об их отношении к угольным терминалам и экологической обстановке
    НаходкаУгольЧеловеческий факторЭкология
    0
    19.07.2019
    Пассажирские поезда на Сахалине перешли на «широкую» колею
    Завершена третья стадия решающего этапа «перешивки» Сахалинской магистрали на общероссийский стандарт колеи 1520 мм. Работы на участке Поронайск […]
    Дальний ВостокЖ/д колеяЖелезная дорогаРеконструкция
    0
    09.04.2019
    Новый транзитный коридор
    Из Китая в Венгрию через Казахстан, Россию и Украину
    Rail Cargo LogisticsЕвропаЖ/д перевозкиКитай
    0
    29.04.2019
    Maersk Education 2.0 в Макаровке
    Maersk и ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова запустили совместную образовательную программу.
    MaerskКадрыМакаровкаОбразование
    0
    04.10.2019
    CMA CGM запускает контейнерный поезд
    Из Роттердама в Германию
    CMA CGMКонтейнерный поездРоттердам
    0
    31.05.2019
    Два новых поезда «ТрансКонтейнера»
    Китайский и российский
    Дальний ВостокЖ/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозки
    0
    04.09.2019
    «Агроэкспрессы» в Китай
    Запустит «РЖД Логистика» совместно с партнерами
    АгропромЖелезная дорогаКитайКонтейнерный поезд
    0
    19.06.2019
    «Евросиб» покупает платформы
    До конца года планируется удвоить парк
    ЕвросибЖ/д перевозкиЖелезная дорогаКонтейнерные перевозки
    0
    19.06.2019
    Новый контейнерный поезд из Сибири в Китай
    Запускает FESCO через переход Гродеково/Cуйфэньхэ
    FESCO ГродековоКитайКонтейнерный поезд
    0
    20.05.2019
    Новый сервис Maersk
    Из Латинской Америки на Северную Европу
    Hamburg SuedMaerskСервисЮжная Америка
    0
    15.05.2019
    Новые члены Цифровой ассоциации контейнерных перевозчиков
    К Цифровой ассоциации контейнерных перевозчиков – Digital Container Shipping Association (DCSA) присоединились новые участники. По информации CMA CGM, […]
    CMA CGMEvergreenHapag-LloydHyundai Merchant Marine
    0
    19.04.2019
    Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) на выставке TransRussia заключила два соглашения с европейскими партнерами. […]
    Ж/д перевозкиЖелезная дорогаКитайКонтейнерные перевозки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.10.2019 Контейнерооборот Центральной Америки
    16.10.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.10.2019 Контейнерооборот Швеции
    16.10.2019 Китай – Европа: стоит ли ждать роста контейнерных перевозок
    15.10.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.10.2019 Top 25 контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД