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    • Принцесса в IMO

    06.12.2018
    • Princess Anne in IMO

    По информации Международной морской организации, штаб-квартиру IMO в Лондоне посетила ее королевское высочество принцесса Анна. Визит состоялся 5 декабря.

    Принцесса обратилась с речью к участникам сессии комитета по безопасности на море, на которой обсуждались вопросы повышения безопасности, борьбы с пиратством и вооруженными нападениями на суда.

    Затем принцесса Анна, которая в числе прочей «общественной нагрузки» возглавляет Миссию моряков (Mission to Seafarers), встретилась с делегатами ряда стран-членов IMO и представителями неправительственных организаций.

    Фото: IMO

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