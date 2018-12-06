Принцесса в IMO

По информации Международной морской организации, штаб-квартиру IMO в Лондоне посетила ее королевское высочество принцесса Анна. Визит состоялся 5 декабря.

Принцесса обратилась с речью к участникам сессии комитета по безопасности на море, на которой обсуждались вопросы повышения безопасности, борьбы с пиратством и вооруженными нападениями на суда.

Затем принцесса Анна, которая в числе прочей «общественной нагрузки» возглавляет Миссию моряков (Mission to Seafarers), встретилась с делегатами ряда стран-членов IMO и представителями неправительственных организаций.

Фото: IMO