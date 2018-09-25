Про бункерные надбавки

Три крупнейшие контейнерные линии – Maersk Line, MSC и CMA CGM – сообщили о введении / модификации бункерных надбавок в связи с ужесточением требований по содержанию серы в судовом топливе.

И, хотя остальные линии пока молчат, новые требования IMO, как отмечают топ-игроки, затронут всех участников рынка.

MSC оценивает свои расходы на обеспечение соответствия требованиям в сумму свыше 2 млрд долларов в год.

По расчетам CMA CGM, меры, направленные на обеспечение соответствия (в частности, компания намерена перейти на бункер с содержанием серы 0,5%, оборудовать часть строящихся контейнеровозов двигателями на СПГ и заказать несколько скрубберов), приведут к удорожанию транспортировки 20-футового контейнера в среднем на 160 долларов.

Все три линии намерены компенсировать возникающие дополнительные затраты путем взимания бункерной надбавки, размер которой будет зависеть от ряда факторов, помимо собственно стоимости топлива.

CMA CGM, в частности, говорит о том, что надбавка будет зависеть от трейда.

MSC уточняет, что новый сбор будет отражать стоимость топлива в различных портах бункеровки сочетании с специфическими линейными расходами, такими как время транзита, эффективность потребления бункера и прочими факторами, зависящими от трейда.

Наиболее подробно схема и механизм компенсации и зависимость размера надбавки от трейда прописана у Maersk. Размер Bunker Adjustment Factor, который заменит действующий Standard Bunker Factor, будет рассчитываться по формуле: BAF = цена бункера х коэффициент трейда.

При этом цена бункера будет браться средняя по нескольким ключевым портам бункеровки за определенный период времени (в норме – три месяца). На всех трейдах BAF будет рассчитываться, исходя из одной цены бункера.

Коэффициент трейда отражает среднее потребление бункера на том или ином трейде, которое зависит от времени транзита, эффективности потребления топлива и баланса (или дисбаланса) headhaul / backhaul объемов.

В качестве примера Maersk приводит таблицу BAF в зависимости от трейда и цены на бункер. Так, при цене бункера 450 долларов за тонну (средняя цена IFO 380 в шести портах бункеровки на этой неделе – см. обзор мирового рынка бункеровки SeaNews) BAF для стандартного сухого 40-футового контейнера с Дальнего Востока на Северную Европу и Средиземноморье будет составлять 540 долларов, а в обратном направлении – 315 долларов. Самый высокий BAF будет с восточного побережья Южной Америки на Европу – 675 долларов за 40’, самый низкий – с западного побережья США на Дальний Восток – 101 доллар.

При цене бункера 600 долларов за тонну BAF с Дальнего Востока на Северную Европу / Средиземноморье составит 720 долларов, из Северной Европы / Средиземноморья на Дальний Восток – 420 долларов, при цене бункера 700 долларов BAF с Дальнего Востока на Северную Европу / Средиземноморье будет 840 долларов, из Северной Европы / Средиземноморья на Дальний Восток – 490 долларов.

Для рефов, учитывая среднее энергопотребление таких контейнеров, будет применяться коэффициент 1,5.

Новый BAF Maersk намерен ввести уже с 1 января 2019 года – для контрактов, действие которых начинается с этой даты или позже. По контрактам, заключенным до 2019 года, будет действовать применяющийся в настоящее время Standard Bunker Factor.

Рассчитываться BAF будет в 2019 году исходя из цены на IFO 380, начиная с первого квартала 2020 года – исходя из цены на низкосернистое топливо (с содержанием серы 0,5%). При этом действующая надбавка за использование топлива с пониженным содержанием серы – Low Sulphur Surcharge – сохранится: такое топливо (с содержанием серы 0,1%) используется в районах, где действуют соответствующие ограничения (Emission Control Areas), в частности, на Балтике.

Размеры BAF на первый квартал 2019 года Maersk рассчитывает опубликовать в конце ноября этого года. Пересматривать тарифы планируется ежеквартально, однако в 2020 году это будет делаться каждый месяц – в случае, если бункер будет дорожать или дешеветь более чем на 50 долларов. В дальнейшем, при пересмотре раз в квартал, если цены на бункер изменились не более чем на 10 долларов, тариф меняться не будет.

Кстати, в Maersk ожидают, что с вступлением в силу новых ограничений по содержанию серы бункерное топливо не просто подорожает, но и повысится волатильность цен на бункерном рынке.