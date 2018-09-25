Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Про бункерные надбавки

    25.09.2018

    • Три крупнейшие контейнерные линии – Maersk Line, MSC и CMA CGM – сообщили о введении / модификации бункерных надбавок в связи с ужесточением требований по содержанию серы в судовом топливе.

    И, хотя остальные линии пока молчат, новые требования IMO, как отмечают топ-игроки, затронут всех участников рынка.

    MSC оценивает свои расходы на обеспечение соответствия требованиям в сумму свыше 2 млрд долларов в год.

    По расчетам CMA CGM, меры, направленные на обеспечение соответствия (в частности, компания намерена перейти на бункер с содержанием серы 0,5%, оборудовать часть строящихся контейнеровозов двигателями на СПГ и заказать несколько скрубберов), приведут к удорожанию транспортировки 20-футового контейнера в среднем на 160 долларов.

    Все три линии намерены компенсировать возникающие дополнительные затраты путем взимания бункерной надбавки, размер которой будет зависеть от ряда факторов, помимо собственно стоимости топлива.

    CMA CGM, в частности, говорит о том, что надбавка будет зависеть от трейда.

    MSC уточняет, что новый сбор будет отражать стоимость топлива в различных портах бункеровки сочетании с специфическими линейными расходами, такими как время транзита, эффективность потребления бункера и прочими факторами, зависящими от трейда.

    Наиболее подробно схема и механизм компенсации и зависимость размера надбавки от трейда прописана у Maersk. Размер Bunker Adjustment Factor, который заменит действующий Standard Bunker Factor, будет рассчитываться по формуле: BAF = цена бункера х коэффициент трейда.

    При этом цена бункера будет браться средняя по нескольким ключевым портам бункеровки за определенный период времени (в норме – три месяца). На всех трейдах BAF будет рассчитываться, исходя из одной цены бункера.

    Коэффициент трейда отражает среднее потребление бункера на том или ином трейде, которое зависит от времени транзита, эффективности потребления топлива и баланса (или дисбаланса) headhaul / backhaul объемов.

    В качестве примера Maersk приводит таблицу BAF в зависимости от трейда и цены на бункер. Так, при цене бункера 450 долларов за тонну (средняя цена IFO 380 в шести портах бункеровки на этой неделе – см. обзор мирового рынка бункеровки SeaNews) BAF для стандартного сухого 40-футового контейнера с Дальнего Востока на Северную Европу и Средиземноморье будет составлять 540 долларов, а в обратном направлении – 315 долларов. Самый высокий BAF будет с восточного побережья Южной Америки на Европу – 675 долларов за 40’, самый низкий – с западного побережья США на Дальний Восток – 101 доллар.

    При цене бункера 600 долларов за тонну BAF с Дальнего Востока на Северную Европу / Средиземноморье составит 720 долларов, из Северной Европы / Средиземноморья на Дальний Восток – 420 долларов, при цене бункера 700 долларов BAF с Дальнего Востока на Северную Европу / Средиземноморье будет 840 долларов, из Северной Европы / Средиземноморья на Дальний Восток – 490 долларов.

    Про бункерные надбавки

    Для рефов, учитывая среднее энергопотребление таких контейнеров, будет применяться коэффициент 1,5.

    Новый BAF Maersk намерен ввести уже с 1 января 2019 года – для контрактов, действие которых начинается с этой даты или позже. По контрактам, заключенным до 2019 года, будет действовать применяющийся в настоящее время Standard Bunker Factor.

    Рассчитываться BAF будет в 2019 году исходя из цены на IFO 380, начиная с первого квартала 2020 года – исходя из цены на низкосернистое топливо (с содержанием серы 0,5%). При этом действующая надбавка за использование топлива с пониженным содержанием серы – Low Sulphur Surcharge – сохранится: такое топливо (с содержанием серы 0,1%) используется в районах, где действуют соответствующие ограничения (Emission Control Areas), в частности, на Балтике.

    Размеры BAF на первый квартал 2019 года Maersk рассчитывает опубликовать в конце ноября этого года. Пересматривать тарифы планируется ежеквартально, однако в 2020 году это будет делаться каждый месяц – в случае, если бункер будет дорожать или дешеветь более чем на 50 долларов. В дальнейшем, при пересмотре раз в квартал, если цены на бункер изменились не более чем на 10 долларов, тариф меняться не будет.

    Кстати, в Maersk ожидают, что с вступлением в силу новых ограничений по содержанию серы бункерное топливо не просто подорожает, но и повысится волатильность цен на бункерном рынке.

     

    102
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения 20.04.2018 CMA CGM покупает долю в CEVA Logistics
    CMA CGM достиг соглашения о приобретении почти 25% в CEVA Logistics. Линия намерена вложиться в ценные бумаги CEVA […]
    0
    MaerskMCC TransportSeago LineSeaLandКонтейнерные перевозкиРебрендинг 21.09.2018 Под одним брендом
    Будут работать региональные перевозчики в составе Maersk
    0
    Высокоскоростное сообщениеЖ/д перевозкиЖелезная дорогаКитайКонтейнерные перевозкиРЖД 08.06.2018 Высокоскоростные грузовые перевозки
    Будут совместно развивать ОАО «РЖД» и Китайские железные дороги
    0
    MaerskMaersk LineАварияПожарПроисшествия 30.05.2018 «Maersk Honam» хотят отремонтировать
    Началась выгрузка неповрежденных контейнеров
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноСентябрь 24.09.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2018
    На 39 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Санкт-Петербурге подешевел […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ЕвросибЖ/д перевозкиЗерноКонтейнерные перевозкиКонтейнеры 04.06.2018 Зерно в контейнерах
    Повезет «Евросиб»
    0
    Maerskназначение 05.02.2018 Назначение в Maersk Tankers
    Назначен вице-председатель Совета директоров
    0
    IMOБункерное топливоПравила 04.07.2018 В Средиземном море могут ввести SECA
    Международная морская организация сообщила о начале проведения исследования возможности создания зоны контроля выбросов оксидов серы с судов в […]
    0
    MSCСоюзХимТранс-Авто 24.05.2018 Как СоюзХимТранс-Авто и MSC канат перетягивали
    Победила дружба
    0
    OOCLКонтейнерная линияКонтейнерные перевозкиФотоотчетЮбилей 06.06.2018 20 лет OOCL в России
    OOCL Russia отметила 20-летие своей работы в России
    0
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиОТЛК 26.01.2018 2102 контейнерных поезда ОТЛК
    По предварительным данным, объем транзитных перевозок «Объединенной транспортно-логистической компании» в сообщении Азия – Европа – Азия по территории […]
    0
    Ж/д инфраструктураКонтейнерные перевозкиПредварительное информированиеТаможенное оформлениеТаможняУкртрансконтейнер 06.09.2018 Предварительное информирование в Забайкальске
    Контейнерный терминал «ТрансКонтейнера» на станции Забайкальск сокращает время пропуска контейнерных поездов через погранпереход «ТрансКонтейнер» сообщил о сокращении время […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    24.09.2018 Новатэк расширяет географию поставок
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 37
    24.09.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37
    24.09.2018 Грузооборот НМТП
    20.09.2018 Грузооборот портов Дальневосточного региона РФ
    20.09.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38 2018
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.09.2018 ТОП 5 крупнейших контейнерных портов Европы
    25.09.2018 Про бункерные надбавки
    25.09.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    24.09.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2018
    21.09.2018 Новое судно на сервисе THE Alliance
    21.09.2018 Новый сервис на Черное море
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД