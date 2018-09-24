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    • Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2018

    24.09.2018

    • На 39 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Санкт-Петербурге подешевел газойль.

    Так, в порту Роттердам, п

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