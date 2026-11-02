В порту Корсаков начались дноуглубительные работы

ФГУП «Росморпорт» начало дноуглубление в рамках проекта по созданию транзитного порта-хаба «Логистический технопарк (Корсаковский порт)». К реконструкции акватории морского порта Корсаков приступили два новых специализированных судна, приобретенных предприятием для реализации инвестпроекта: несамоходный фрезерный земснаряд «Корсаковец» и судно обеспечения «Монерон». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Общий объем дноуглубления составит около 1,5 млн куб. м грунта. На первом этапе будут реконструированы операционная акватория Рыбного порта и подходной канал к нему (около 0,66 млн куб. м), на втором – операционная акватория Южного погрузрайона (около 0,84 млн куб. м).

По итогам работ планируется довести глубины операционных акваторий и подходного канала до проектной отметки 11,4 м. Это позволит увеличить пропускную способность морского порта и обеспечить заход крупнотоннажных судов с осадкой до 9 м, в том числе рыбопромыслового флота. Дноуглубление продлится до 2029 года и будет осуществляться с учетом установленных для данного района природоохранных ограничений. Проектная документация, разработанная ФГУП «Росморпорт», получила положительные заключения государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы.

Перед стартом работ в морском порту Корсаков специалисты Сахалинского филиала предприятия отработали на новых судах слаженность выполнения операций, обеспечив их готовность к дноуглублению.

Земснаряд «Корсаковец» и судно обеспечения «Монерон», построенные в 2026 году, пополнили флот Сахалинского филиала в конце сентября. Земснаряд проекта JLCSD6000 оснащен грунтовым насосом производительностью 6 тыс. куб. м в час и может вести разработку грунтов на глубине до 20 м. Извлекаемые грунты при помощи саморазгружающихся самоходных шаланд будут перемещаться на подводный морской отвал.

Судно обеспечения «Монерон» проекта JLWB1600, оснащенное краном грузоподъемностью 2,5 тонн, приводится в движение двумя двигателями суммарной мощностью 1 202 кВт и двумя винтами фиксированного шага. Оно может использоваться для швартовки и буксировки земснаряда, установки якорей, доставки экипажа, материалов и сменно-запасных частей, выполнять функции разъездного судна. Вспомогательное судно названо в честь острова Монерон в Татарском проливе, в 43 км от юго-западного побережья Сахалина.

Модернизация морского порта Корсаков стартовала в 2024 году в контексте формирования нового транспортного коридора в Арктике. Проект предполагает реконструкцию действующих и строительство новых объектов, а также техническое переоборудование в целях создания глубоководного порта-убежища на юге Сахалина.

В частности, будет проведена реконструкция причалов южного погрузрайона с автодорожным мостом, модернизация существующего технологического производства на причалах южного погрузрайона. Ожидается, что в результате пропускная способность морского грузового фронта увеличится до 4 млн тонн в год.

Для обеспечения стабильной работы морского порта Корсаков в сложных метеоусловиях и защиты судов в морском порту от штормовых и волновых явлений проект предусматривает строительство волнозащитного мола. Дополнительно будут проведены мероприятия по берегоукреплению южного погрузочного района.

Проектирование данных объектов выполнено за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт». Строительно-монтажные работы будут осуществляться ФКУ «Ространсмодернизация».

Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт»