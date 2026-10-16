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16.10.2026

Мурманский балкерный терминал модернизирует станцию разгрузки вагонов

    • Мурманский балкерной терминал (МБТ, входит в группу компаний «Портовый Альянс») ведёт капитальный ремонт станции разгрузки вагонов (СРВ) комплекса минеральных удобрений. Как подчеркнули в компании, работы выполняются в технологические окна и не влияют на непрерывность перевалки грузов.

    СРВ — начальное звено технологической цепочки комплекса: через неё минеральные удобрения поступают из железнодорожного подвижного состава на терминал для последующего накопления и отгрузки на суда. Обновление объекта направлено на повышение надёжности инфраструктуры и устойчивости логистической цепочки для российских производителей удобрений.

    На первом этапе специалисты МБТ очистили металлоконструкции станции и нанесли антикоррозийное покрытие, демонтировали часть стенового композитного покрытия и приступили к монтажу новых металлоконструкций.

    До декабря 2026 года планируется заменить 2,5 тыс. кв. м стенового покрытия и 1 тыс. кв. м кровли СРВ. Завершение работ запланировано на июнь 2027 года — после установления в Мурманске положительных температур, необходимых для финального этапа строительства.

     «Максимально используем погожие дни и технологические окна. Работаем в связке с производственной дирекцией терминала: находим время для ремонта, не снижая объемов выгрузки и темпов работ по замене металлоконструкций и панелей станции разгрузки вагонов. Все работы выполняет собственный ремонтно-строительный участок (РСУ) МБТ без привлечения сторонних подрядчиков. Создание подразделения в текущем году стало экономически обоснованным решением: оно позволяет сокращать сроки модернизации и ремонтов, снижать стоимость работ и оперативнее направлять высвобожденные ресурсы на новые производственные задачи. За счёт отказа от внешних подрядчиков и сокращения простоев РСУ снижает себестоимость перевалки в расчёте на тонну груза и повышает эффективность использования инфраструктуры терминала», — рассказал директор по капитальному строительству МБТ Никита Яковлев.

    В штате РСУ – промышленные альпинисты, монтажники, электрогазосварщики и другие специалисты. Подразделение вносит весомый вклад в реализацию программы модернизации терминала. Собственными силами на терминале выполнены ремонты эксплуатационных площадок, береговой станции, кровель зданий и сооружений, лестничных маршей. В этом году в ремонты и модернизацию вложено 65 млн рублей.

    Модернизация СРВ является частью программы технического перевооружения комплекса минеральных удобрений МБТ, реализуемой с 2024 года. Ранее на станции были введены в эксплуатацию восемь новых приёмных бункеров увеличенного объёма, что сократило время выгрузки группы вагонов с 45 до 25 минут. Модернизация конвейерных линий позволила увеличить скорость погрузки судов до 1 500 тонн в час.

    В результате обновления потенциальная пропускная способность комплекса достигла 4,3 млн тонн в год с перспективой дальнейшего наращивания до 6 млн тонн в год. Инвестиции в технологическое оборудование комплекса за последние три года составили 675 млн рублей.

    Эффективность программы подтверждается операционными результатами: за девять месяцев 2026 года МБТ перевалил 3,19 млн тонн грузов, в том числе 2,44 млн тонн минеральных удобрений — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Обновление СРВ МБТ реализуется в рамках стратегии модернизации портов и терминалов группы компаний «Портовый Альянс».

    Фото: ООО «МБТ»


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