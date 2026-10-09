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«Остерра» модернизирует систему управления терминалом
09.10.2026

«Остерра» модернизирует систему управления терминалом

    • На специализированном терминале «Остерра» начались испытания нового программного комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), сообщили SeaNews в стивидорной компании. Модернизация позволит интегрировать в действующий производственный комплекс новый тройной вагоноопрокидыватель, который строится в рамках инвестпроекта по увеличению мощности терминала до 40 млн тонн угля в год.

    Для проведения испытаний на терминал прибыли специалисты поставщика оборудования инвестиционной программы и разработчика программного обеспечения из КНР. На стенде, моделирующем работу производственного комплекса, поэтапно тестируются программные алгоритмы, входные и выходные сигналы с полевых устройств и устраняются выявленные ошибки до внедрения системы в действующее производство. Новое ПО разработано на основе действующей программной части терминала и технического задания «Остерры» объёмом 160 страниц. «Остерра» модернизирует систему управления терминалом

    Модернизация охватывает программно-аппаратный комплекс АСУ ТП: программируемые логические контроллеры, модули ввода-вывода, серверное оборудование, шкафы управления и линии связи. Обновлённая система SCADA обеспечит диспетчерское управление оборудованием, контроль технологических процессов и регистрацию производственных событий.

    «Мы проверяем корректность запуска и остановок оборудования, передачу сигналов, регистрацию ошибок, роботу алгоритмов и аварийных сценариев. Важно убедиться, что система правильно реагирует как на штатные, так и на нештатные ситуации. Только после комплексной проверки мы сможем перевести действующий терминал на обновлённую систему управления и приступить к следующему этапу», — рассказал директор по цифровому развитию порта «Остерра» Денис Моисеев.

    До конца года планируется завершить модернизацию действующего комплекса и перевести его на новое программное обеспечение. Следующий этап — интеграция системы управления третьего вагоноопрокидывателя и прилегающих к нему конвейерных линий, ориентировочно в апреле 2027 года.

    Модернизация АСУ ТП позволит снизить риски отказов оборудования, повысить скорость обработки грузов и объединить управление технологическими процессами в единую систему — от разгрузки вагонов до погрузки угля на суда.

    Фото: Порт «Остерра»


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