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Новая техника в Мурманском транспортном филиале «Норникеля»
13.10.2026

Новая техника в Мурманском транспортном филиале «Норникеля»

    • В Мурманский транспортный филиал «Норильского никеля» поступил новый дорожно-рельсовый тягач. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, техника приобретена в рамках инвестиционного проекта.

    Локомобиль совмещает возможности автомобильной и железнодорожной техники, он может работать на рельсовых путях и передвигаться по территории предприятия.

    Ключевая характеристика новинки — тяговое усилие, позволяющее перемещать составы массой до 4 тыс. тонн. Конструкция включает три ведущие оси и четыре оси с железнодорожными направляющими. С обеих сторон установлены железнодорожные сцепки — это обеспечивает удобство и эффективность при маневровых операциях.

    Локомобиль адаптирован к эксплуатации в условиях низких температур. Он оснащён комплектом навесного оборудования для зимнего содержания путей, в том числе для их очистки от снега.

    В кабине оператора предусмотрены современные системы контроля и кругового обзора с помощью камер. Бортовой компьютер и приборная панель полностью русифицированы. Техника также оборудована системами безопасности, которые позволяют остановить работу при возникновении нештатной ситуации.

    Освещение работает в двух форматах — для железнодорожного и автомобильного режимов — в соответствии с требованиями российских нормативных документов. При смене режима движения световые приборы переключаются автоматически.

    Поступление нового локомобиля — важный этап модернизации технического парка МТФ, отметили в филиале. Машина усилит возможности филиала при выполнении маневровых работ, повысит эффективность логистических процессов и надёжность работы инфраструктуры в суровых климатических условиях Кольского Заполярья.

    Фото: Мурманский транспортный филиал «Норникеля»


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