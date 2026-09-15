Дизель-электроход «Норникеля» в Шанхае

Мурманский транспортный филиал «Норильского никеля» поделился в своем телеграм-канале фотографиями арктического дизель-электрохода «Надежда» в Шанхае.

На снимке «Надежда» идет по реке Хуанпу на фоне делового района Пудун, шанхайских небоскребов и телебашни «Восточная жемчужина», проходит поворот у исторической набережной Вайтань и берет курс к выходу в Восточно-Китайское море.

Как рассказали SeaNews в Мурманском транспортном филиале ГМК «Норильский никель», «Надежда» выполнила доставку 13 тыс. тонн меди из Дудинки в Шанхай. Судно вышло в рейс 15 августа и прибыло в порт выгрузки 9 сентября.

«Именно для таких маршрутов и создаются суда ледового класса Arc7. Они способны круглый год работать на трассах Северного морского пути, связывая Дудинку и Мурманск с ключевыми портами Азии», – почеркнули в компании.

Фото: Мурманский транспортный филиал «Норильского никеля»