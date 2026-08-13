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Ремонт телескопического желоба судопогрузочной машины на ТБТ
13.08.2026

Ремонт телескопического желоба судопогрузочной машины на ТБТ

    • На «Туапсинском балкерном терминале» (ТБТ) продолжается масштабное перевооружение судопогрузочной машины (СПМ). Как сообщили SeaNews на предприятии, в рамках очередного этапа выполняется ремонт телескопического желоба типа «кливленд-каскад» СПМ: заменили защитный чехол и приступили к ремонту тормозящих конусов.

    Это оборудование используется при погрузке минеральных удобрений на суда. Благодаря специальной конструкции груз плавно и аккуратно перемещается внутри желоба и попадает в трюм: гранулы минеральных удобрений не повреждаются, пылеобразование снижается.

    Новый защитный чехол изготовил российский производитель, сделав необходимые замеры с применением современного высокотехнологичного сканера. Сборку и монтаж ТБТ выполнил своими силами.

    «Найти подрядчика на изготовление кожуха было непросто: иностранная компания-производитель оборудования не представлена на рынке. Однако, проект успешно реализован. Специалисты отечественной компании выполнили замеры, подготовили чертежи и изготовили необходимые элементы. Затем мы самостоятельно демонтировали старый чехол, собрали и установили новый», — рассказал инженер-механик ТБТ Юрий Канивец.

    Тормозящие конусы желоба сейчас заменяют поочередно, используя обменный фонд.

    До конца года также планируется обновить элементы ленточно-петлевого перегружателя судопогрузочной машины.

    Выполнение работ позволит обеспечить надежность одного из ключевых предприятий порта Туапсе, стабильность перевалки минеральных удобрений.

    Работы выполняются в рамках ремонтной программы ТБТ и кампании по модернизации оборудования портов и терминалов Группы «Портовый Альянс». На перевооружение судопогрузочной машины направлено свыше 29 млн рублей.

    Фото: Туапсинский балкерный терминал


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