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Модернизация на взаимных гарантиях
12.11.2026

Модернизация на взаимных гарантиях

    • Заместитель министра транспорта Алексей Шило принял участие в заседании Съезда промышленного железнодорожного транспорта «Наши грузы: вызовы, решения, партнерства», прошедшем на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

    Обращаясь к присутствующим, замминистра подчеркнул, что путь любого груза начинается в основном у заводского цеха, на складе, на путях необщего пользования. Именно там зарождается ритм всего транспортного комплекса страны. За каждым отправленным вагоном стоит стабильная работа всех участников транспортной цепочки.

    «Промышленный железнодорожный транспорт – это полноправный, неотъемлемый элемент единой транспортной системы, связывающий реальный сектор экономики с магистральной железнодорожной сетью. Исходя из этого видения, наша ключевая цель – сформировать равные, сбалансированные партнерские условия для всех участников перевозочного процесса: грузовладельцев, операторов промышленного транспорта и ОАО «РЖД», – цитирует пресс-служба Минтранса А. Шило.

    Он добавил, что инфраструктура и сервисы промышленного транспорта не должны становиться «бутылочным горлышком» или искусственным барьером на пути груза к потребителю. Перевозка грузов – это непрерывная технологическая цепь, и сбои на подъездных путях не должны тормозить работу всей магистральной сети страны. Напротив, этот сегмент призван быть надежным, бесшовным и технологичным. Для этого важно, чтобы предприятия промышленного железнодорожного транспорта работали с другими участниками рынка в равных, прозрачных условиях.

    Для достижения этой цели необходимо решить ряд практических задач. В первую очередь необходимо обеспечить полную технологическую синхронизацию развития путей необщего пользования с планами по развитию магистральной сети и производственными программами промышленных предприятий. Также требуется устранить регуляторные барьеры на стыках инфраструктур через внедрение электронного документооборота и сквозного диспетчерского контроля. Третьим шагом должно стать интегрирование задач сегмента в документы долгосрочного стратегического планирования до 2050 года

    Особое внимание Алексей Шило уделил критическому старению основных производственных фондов. Замминистра констатировал, что эпоха бесконечного продления сроков службы морально и физически устаревшей техники завершилась. Из-за неисправности тягового состава на подъездных путях простаивают тысячи вагонов, что срывает графики движения на магистралях. «Право работать в транспортном коридоре накладывает строгие технологические обязательства, и тот, кто не готов их выполнять, неизбежно уступит дорогу другим», – заявил он, добавив, что грузовладельцы должны иметь твердые гарантии своевременного вывоза продукции по справедливым тарифам.

    Переходя к вопросам экономики, заместитель министра поддержал запрос рынка на понятное и прозрачное ценообразование. Он отметил, что рост тарифов на услуги промышленного транспорта оправдан только в том случае, если собираемые средства напрямую направляются на обновление путей, локомотивов и сокращение простоя вагонов. В качестве эффективного механизма названы трехсторонние соглашения между грузоотправителями, операторами путей необщего пользования и ОАО «РЖД». Бизнес получит возврат инвестиций, если под модернизацию инфраструктуры будут зафиксированы долгосрочные гарантированные объемы погрузки, предсказуемые условия тарифного регулирования и синхронизированные графики движения. «Это справедливая формула: гарантии объемов в обмен на гарантированные инвестиции в качество и надежность инфраструктуры», – резюмировал А. Шило.

    Фото: пресс-служба Минтранса


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