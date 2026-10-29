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МБТ
29.10.2026

Мурманский балкерный терминал создал ремонтно-строительное управление

    • Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу компаний «Портовый Альянс») создал собственное ремонтно-строительное управление (РСУ) и перевёл на него ключевые ремонты и проекты.

    Как сообщили SeaNews в МБТ, решение принято в рамках технической политики «Портового Альянса» и направлено на сокращение сроков работ, снижение затрат и повышение надёжности инфраструктуры терминала.

    Подразделение сформировано в этом году. В его составе — 15 специалистов строительного профиля: монтажники, электрогазосварщики, подсобные рабочие и промышленные альпинисты, имеющие необходимые допуски и разрешения.

    В настоящее время РСУ выполняет капитальный ремонт станции разгрузки вагонов комплекса минеральных удобрений. Кроме того, специалисты завершили ремонты береговой станции, кровель зданий и сооружений, эксплуатационных площадок и лестничных маршей терминала. Совместно с технической и производственной дирекциями подразделение подключается к выполнению других задач.

    «Решение экономически обоснованно. Собственные ремонтные мощности позволяют существенно сократить сроки реализации проектов модернизации и ремонтов, снизить их стоимость и оперативнее направлять ресурсы на новые производственные задачи. Отказ от внешних подрядчиков и сокращение простоев снижают себестоимость перевалки в расчёте на тонну груза и повышают эффективность использования инфраструктуры терминала», — отметил директор по капитальному строительству МБТ Никита Яковлев.

    С начала 2026 года в ремонты и модернизацию МБТ вложено 65 млн рублей. Обновление инфраструктуры направлено на повышение надёжности и устойчивости экспорта российских минеральных удобрений.

    Программа технического перевооружения комплекса минеральных удобрений реализуется на МБТ с 2024 года. Ранее в здании станции разгрузки вагонов были установлены восемь новых приёмных бункеров увеличенного объёма, что сократило время выгрузки группы вагонов с 45 до 25 минут. Модернизация конвейерных линий позволила увеличить скорость погрузки судов до 1 400 тонн в час.

    Фото: МБТ


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