Мурманский балкерный терминал создал ремонтно-строительное управление

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу компаний «Портовый Альянс») создал собственное ремонтно-строительное управление (РСУ) и перевёл на него ключевые ремонты и проекты.

Как сообщили SeaNews в МБТ, решение принято в рамках технической политики «Портового Альянса» и направлено на сокращение сроков работ, снижение затрат и повышение надёжности инфраструктуры терминала.

Подразделение сформировано в этом году. В его составе — 15 специалистов строительного профиля: монтажники, электрогазосварщики, подсобные рабочие и промышленные альпинисты, имеющие необходимые допуски и разрешения.

В настоящее время РСУ выполняет капитальный ремонт станции разгрузки вагонов комплекса минеральных удобрений. Кроме того, специалисты завершили ремонты береговой станции, кровель зданий и сооружений, эксплуатационных площадок и лестничных маршей терминала. Совместно с технической и производственной дирекциями подразделение подключается к выполнению других задач.

«Решение экономически обоснованно. Собственные ремонтные мощности позволяют существенно сократить сроки реализации проектов модернизации и ремонтов, снизить их стоимость и оперативнее направлять ресурсы на новые производственные задачи. Отказ от внешних подрядчиков и сокращение простоев снижают себестоимость перевалки в расчёте на тонну груза и повышают эффективность использования инфраструктуры терминала», — отметил директор по капитальному строительству МБТ Никита Яковлев.

С начала 2026 года в ремонты и модернизацию МБТ вложено 65 млн рублей. Обновление инфраструктуры направлено на повышение надёжности и устойчивости экспорта российских минеральных удобрений.

Программа технического перевооружения комплекса минеральных удобрений реализуется на МБТ с 2024 года. Ранее в здании станции разгрузки вагонов были установлены восемь новых приёмных бункеров увеличенного объёма, что сократило время выгрузки группы вагонов с 45 до 25 минут. Модернизация конвейерных линий позволила увеличить скорость погрузки судов до 1 400 тонн в час.

Фото: МБТ