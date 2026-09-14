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Малый порт провел техническое освидетельствование портального крана
14.09.2026

Малый порт провел техническое освидетельствование портального крана

    • В Малом порту в Находке успешно завершено полное техническое освидетельствование портального крана «АИСТ 36-40» №52, сообщили SeaNews в компании.

    В рамках планового капитального ремонта стреловой системы крана выполнен комплекс работ по восстановлению и проверке ее ключевых элементов. Специалисты провели дефектацию металлоконструкций, проверку состояния соединений и крепежных элементов, ревизию механизмов изменения вылета стрелы, канатно-блочной системы и элементов подвески. Также были выполнены необходимые восстановительные работы, замена изношенных деталей и регулировка механизмов безопасности.

    После завершения ремонта кран прошёл полное техническое освидетельствование. Процедура включала визуальный и инструментальный контроль состояния металлоконструкций и механизмов, проверку работы систем безопасности, а также испытание грузоподъёмного оборудования методом статических и динамических испытаний.

    По итогам освидетельствования подтверждена исправность крана и его готовность к дальнейшей безопасной эксплуатации, что подтверждено положительной экспертизой промышленной безопасности со стороны лицензированной экспертной организации.

    «Для порта важно не только иметь достаточный объём техники, но и обеспечивать её постоянную готовность к работе. Сегодня действующие мощности полностью покрывают потребности производственной программы, поэтому наш фокус — надёжность каждого ключевого механизма. Своевременное выполнение капитального ремонта стреловой системы и последующее полное техническое освидетельствование крана «АИСТ 36-40» подтверждают, что оборудование соответствует требованиям безопасной эксплуатации и готово к выполнению производственных задач», — отметил технический директор Максим Титаренко.

    Фото: ООО «Стивидорная компания «Малый порт»


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