Ремонт жд путей в сентябре 2026

РЖД выполнили капитальный ремонт 578,3 км пути в сентябре, сообщила компания в своем макс-канале.

В рамках работ были заменены изношенные рельсы, восстановлено земляное полотно, очищен балластный слой. Кроме того, отремонтировано 235 стрелочных переводов.

Также проведена планово-предупредительная выправка 3413 км пути и 3261 стрелочного перевода. В ходе таких работ, пояснили в РЖД, восстанавливается геометрия пути, что повышает плавность и скорость движения поездов.

Всего с начала года проведен капитальный ремонт более 3,3 тыс. км пути.

Фото: РЖД