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Ремонт жд путей в сентябре 2026
13.10.2026

Ремонт жд путей в сентябре 2026

    • РЖД выполнили капитальный ремонт 578,3 км пути в сентябре, сообщила компания в своем макс-канале.

    В рамках работ были заменены изношенные рельсы, восстановлено земляное полотно, очищен балластный слой. Кроме того, отремонтировано 235 стрелочных переводов.

    Также проведена планово-предупредительная выправка 3413 км пути и 3261 стрелочного перевода. В ходе таких работ, пояснили в РЖД, восстанавливается геометрия пути, что повышает плавность и скорость движения поездов.

    Всего с начала года проведен капитальный ремонт более 3,3 тыс. км пути.

    Фото: РЖД


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