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Сберлизинг судно
27.10.2026

Сделки на 443 млн рублей в сегменте морских и речных судов

    • СберЛизинг заключил в первом полугодии 2026 года сделки на сумму 443 млн рублей в сегменте морских и речных судов, сообщили SeaNews в компании. В результате лизинговый портфель в этом сегменте достиг 25,4 млрд рублей.

    Новый бизнес сформирован за счет сделок с судоходными и судостроительными предприятиями, а также участия в проектах по обновлению флота.

    СберЛизинг занял третье место в рейтинге «Эксперта РА» по объемам нового бизнеса в сегменте морских и речных судов.

    Российский рынок лизинга морских и речных судов проходит стадию структурного восстановления после двухлетнего спада: по данным агентства, сегмент сократился на 59% в 2024 году и ещё на 54% в 2025 году. Драйверами роста, отмечают в «Эксперте РА», выступают обновление грузового и пассажирского флота, развитие внутренних водных маршрутов и туризма. При этом существенная доля судов эксплуатируется свыше 20 лет, что поддерживает спрос на финансовые инструменты обновления.

    С 22 августа 2026 года в России действует программа льготного финансирования «Лизинг судов», разработанная Минпромторгом РФ и Фондом развития промышленности (ФРП). В её рамках лизинговые компании могут получать займы до 3 млрд рублей под 1% или 3% годовых на срок до 15 или 25 лет в зависимости от типа судна. Средневзвешенная стоимость лизинга судов, построенных с использованием средств ФРП, не превысит 4,5% годовых для пассажирских судов и 8% годовых для прочих. На реализацию программы предусмотрено 44,5 млрд рублей государственного финансирования в ближайшие три года.

     «Лизинг остаётся ключевым инструментом обновления отечественного флота в условиях высокой стоимости заёмных средств и санкционных ограничений, – отметила директор по GR СберЛизинга Ирина Погорелова. – Льготный лизинг судов создаст импульс для развития водной логистики и внутреннего туризма, а также повысит доступность современных речных и морских перевозок»,.

    Фото: СберЛизинг


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