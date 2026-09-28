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Начато строительство судов на базе унифицированного платформенного решения
28.09.2026

Начато строительство судов на базе унифицированного платформенного решения

    • На заводе ОСК «Красное Сормово» 28 сентября 2026 года дан старт производственному этапу строительства сухогруза проекта KSD1 – первого российского судна, создаваемого на базе унифицированного платформенного решения «Платформа № 1», разработанного блоком инжиниринга ОСК в сотрудничестве с ведущими конструкторскими бюро корпорации. Начато строительство судов на базе унифицированного платформенного решения

    В торжественной церемонии резки металла для головного судна проекта KSD1 приняли участие генеральный директор ОСК Андрей Пучков, заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и генеральный директор завода ОСК «Красное Сормово» Сергей Ляшенко.

    Платформа №1 – первая в России унифицированная платформа для создания семейства грузовых судов типа «река-море». На ее основе ОСК планирует строить различные коммерческие типы судов, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, используя единую базовую архитектуру и максимально унифицированные технические решения.

    Главное отличие платформенного подхода – возможность использовать общую конструктивную и технологическую основу при создании различных типов судов. Это позволяет распространить эффект серийности не только на конкретный проект, но и на целое семейство судов. Унификация между платформенным танкером и сухогрузом достигает 60%. Начато строительство судов на базе унифицированного платформенного решения

    При разработке Платформы №1 учитывались требования и обратная связь российских судоходных компаний. Технические решения оценивались не только с точки зрения стоимости строительства, но и дальнейшей эксплуатации судна. Одна из задач платформенного подхода – повысить предсказуемость стоимости владения на протяжении всего жизненного цикла.

    Особенностью проекта стало тесное взаимодействие конструкторов и технологов «Красного Сормова». Конструктивные решения изначально увязываются с технологией серийного производства, возможностями оборудования предприятия, крупноблочной сборкой и максимальным насыщением блоков до их вывода из цеха.

    «Платформа № 1 дает нам возможность выстроить серийное строительство на принципиально новой основе. Мы закладываем единые технические решения сразу для семейства судов и одновременно увязываем их с возможностями конкретной верфи. Это должно дать более предсказуемые сроки, стоимость и качество серийного производства», – отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.Начато строительство судов на базе унифицированного платформенного решения

    Запуск Платформы №1 сопровождается модернизацией завода ОСК «Красное Сормово». На предприятии внедряются технологии потокового крупноблочного строительства, роботизированной сварки и автоматизированной обработки металла, модернизируются окрасочные и достроечные мощности, внедряются современные инструменты цифрового управления производством. Результатом модернизации должна стать производственная возможность выпуска до 20 грузовых судов в год.

    По расчетным оценкам ОСК платформенный подход может обеспечить снижение стоимости строительства судна более чем на 20%, уменьшение количества уникальных компонентов на 20% и сокращение продолжительности строительства до 30%.

    Первым сухогрузом Платформы №1 станет судно проекта KSD1. Его длина составляет около 141 метра, ширина – 16,9 метра. Проект предусматривает возможность эффективной работы как на внутренних водных путях, так и на морских участках маршрутов.Начато строительство судов на базе унифицированного платформенного решения

    Платформенный подход является частью трансформации гражданского судостроения, основанной на специализации верфей, серийном строительстве, унификации судового комплектующего оборудования и цифровизации производственных процессов. Государственная стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2036 года предусматривает увеличение доли серийных судов с 30% до 50% к 2036 году. Реализация проекта Платформа№1 – вклад ОСК в достижение этих целей, подчеркнули в госкорпорации.

     

    На текущем этапе ключевым проектом Платформы №1 является сухогруз проекта KSD1 с усиленной речной функцией класса R2-RSN (4,5), ориентированный на серийное строительство и эксплуатацию как на внутренних водных путях Европейской части России, так и в морских районах плавания R2-RSN, включая международные рейсы. Именно этот вариант платформы выводится в практическую реализацию в качестве базового сухогрузного проекта.

    Начато строительство судов на базе унифицированного платформенного решенияКлючевое преимущество проекта – при габаритах, характерных для современных судов данного сегмента, достигнута большая эффективность в речной эксплуатации, и при этом сохранена морская функция. Для сухогруза KSD1 расчетный дедвейт при осадке 3,6 м составляет 5,5 тыс. тонн, а в море при осадке 4,6 м – около 8 тыс. тонн.

    Основные характеристики сухогруза R2-RSN

    • Класс / район плавания: Ice1, R2-RSN (4,5), РМРС
    • Длина: 141 м
    • Ширина расчетная: 16,9 м
    • Осадка в реке: 3,6 м
    • Осадка в море: 4,6 м
    • Дедвейт в реке: 5 500 тонн
    • Дедвейт в море: 8 тыс. тонн
    • Вместимость грузовых трюмов: около 11 тыс. м³
    • Количество грузовых трюмов: 2
    • Скорость хода: 10,3 узла
    • Экипаж: 12 человек, предусмотрено 14 мест
    • Автономность: 12 суток в реке / 20 суток в море
    • Мощность ГЭУ: 2 × 950 кВт по детальному слайду сухогруза
    • Подруливающее устройство: 250 кВт

    Фото: ОСК


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