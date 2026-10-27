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ОСК Крас Сормово 6й сухогруз RSD59
27.10.2026

ОСК передала заказчику шестой сухогруз за месяц

    • Судостроительный завод «Красное Сормово» передал заказчику шестой с конца сентября сухогруз проекта RSD59. Как сообщили SeaNews в ОСК, судно успешно завершило полный цикл испытаний и направилось к месту постоянной эксплуатации.

    В ходе швартовных и ходовых испытаний сдаточная комиссия проверила работу главной энергетической установки, рулевого и якорного комплексов, навигационного оборудования, систем автоматики и жизнеобеспечения. Все параметры полностью соответствуют проектным спецификациям и требованиям Российского морского регистра судоходства.

    Сухогрузы проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс». Однопалубное судно имеет два грузовых трюма, в качестве движителей используются две полноповоротные винто-рулевые колонки – такое решение, пояснили в ОСК, повышает маневренность при работе на внутренних водных путях с ограниченной шириной судового хода.

    В ближайшее время на «Красном Сормове» завершится серийная программа строительства сухогрузов проекта RSD59. Кроме того, на заводе уже началось строительство головного сухогруза проекта KSD1 на базе унифицированного платформенного решения «Платформа № 1».

    «Платформа № 1», напомнили в ОСК, – первая в России унифицированная платформа для создания семейства грузовых судов типа «река-море». На ее основе ОСК планирует строить различные коммерческие типы судов, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, используя единую базовую архитектуру и максимально унифицированные технические решения.

    Запуск «Платформы № 1» сопровождается модернизацией завода ОСК «Красное Сормово». На предприятии внедряются технологии потокового крупноблочного строительства, роботизированной сварки и автоматизированной обработки металла, модернизируются окрасочные и достроечные мощности, внедряются современные инструменты цифрового управления производством. Результатом модернизации должна стать производственная возможность выпуска до 20 грузовых судов в год.

    Фото: ОСК


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