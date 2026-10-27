Электрификация восточного БАМа в процессе

РЖД подключили к системе электроснабжения две новые тяговые подстанции на Восточном БАМе, сообщила компания в своем макс-канале.

Подстанции Алькан и Эльбан построили на линии Волочаевка II – Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. Этот участок протяжённостью 342 км соединяет БАМ и Транссиб.

Ранее в рабочий режим были переведены подстанции Сельгон, Литовко и Джелюмкен. До конца года планируется построить ещё одну подстанцию – Комсомольск-Сортировочный.

Запуск всех подстанций завершит создание энергетической базы для перевода участка Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре с тепловозной на электровозную тягу.

Подать электроэнергию в контактную сеть РЖД планируют до конца 2026 года. Сейчас на рокадной линии завершаются строительно-монтажные работы. На данный момент установлено более 10 тыс. опор контактной сети, смонтировано 545 км контактного провода, 1,7 тыс. км кабельных линий.

Электрификация на участках Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань ведётся с 2023 года. Реализация проекта предусматривает строительство 15 и реконструкцию 2 тяговых подстанций, монтаж 1,7 тыс. км контактной сети.

Фото: РЖД