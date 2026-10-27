Начата стыковка блоков плавдока «Капитан Анатолий Ермолаев»

На заводе ОСК «Янтарь» приступили к стыковке на воде первого и второго блоков подъемно-спускового ремонтного плавучего дока «Капитан Анатолий Ермолаев», сообщила Объединенная судостроительная корпорация в своем макс-канале. Впереди — еще четыре стыковки.

Док «Капитан Анатолий Ермолаев» со спусковой способностью более 12 тысяч тонн строится в рамках доковой программы ОСК по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз».

Доковая программа ОСК направлена на строительство новых и модернизацию существующих судоподъемных и гидротехнических сооружений предприятий корпорации по схеме опережающего финансирования. Эта программа является частью государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Плавдок назван в честь Анатолия Ермолаев, который начал трудовую деятельность на заводе «Янтарь» в 1959 году и за 50 лет работы на предприятии прошел трудовой путь от капитана буксира цеха №12 до капитана завода.

Скриншот видео ОСК