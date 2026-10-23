Завершена плавательная практика на паруснике «Надежда»

Завершился второй этап плавательной практики на учебном парусном судне «Надежда». Как сообщает в своем макс-канале «Росморпорт», на берег в морском порту Владивосток сошли курсанты второго этапа плавательной практики. 124 учащихся осваивали азы морского дела под руководством семи наставников.

За 85 дней пройдено более 10 тыс. морских миль, 132 парусных аврала, из которых 27 ночных и насыщенная культурная программа: по информации Росморречфлота, помимо морской подготовки, курсанты побывали на фестивале «Открытый борт» на Камчатке, участвовали в экологической акции на острове Монерон и молодёжных мероприятиях в китайском Даляне.

В общей сложности плавательную практику на борту фрегата прошли в этом году 242 курсанта Морского государственного университета имени адм. Г.И.Невельского, Морского инженерного колледжа, Сахалинского и Амурского филиалов вуза.

Фото: Росморпорт