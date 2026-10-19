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Вышел в рейс учебный парусник «Паллада»
19.10.2026

Вышел в рейс учебный парусник «Паллада»

    • 17 октября из Владивостока в плановый учебный рейс вышло учебное парусное судно «Паллада» Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза). По информации университета, в рамках рейса парусник выполнит заход в китайский порт Циндао, где с 28 по 30 октября проходит China Fisheries & Seafood Expo 2026 — одна из крупнейших отраслевых выставок в Азии, посвящённая рыболовству и морепродуктам.Вышел в рейс учебный парусник «Паллада»

    В Дальрыбвтузе обучается значительное количество студентов из Китая, и в этом учебном году их число увеличилось. отметили в университете. Активно развивается академическое партнёрство с вузами Даляня, Харбина и других городов КНР, реализуются совместные образовательные, культурные и спортивные программы.

    Среди 119 курсантов, которые выходят в рейс на «Палладе», учащиеся не только Дальрыбвтуза, но и практически всех подведомственных учебных заведений Росрыболовства – Астраханского государственного технического университета (АГТУ), Камчатского государственного технического университета (КамчатГТУ), Керченского морского государственного технологического университета, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа (ВМРК) и Дальневосточного морского училища (ДМУ). Для курсантов рейс — это не только морская практика и освоение судовых специальностей, но и возможность соприкоснуться с международной повесткой рыбной отрасли, отметил в Дальрыбвтузе.

    Фото: Дальрыбвтуз


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