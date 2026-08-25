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Вторая смена плавательной практики началась на паруснике «Надежда»
25.08.2026

Вторая смена плавательной практики началась на паруснике «Надежда»

    • Стартовала вторая смена плавательной практики на парусном учебном судне «Надежда». Как сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт», 22 августа на борт принято 111 курсантов МГУ им. адм. Г.И. Невельского – будущих матросов, мотористов, судовых электриков – в сопровождении 4 руководителей практики.

    Учащимся предстоит отправиться по маршруту вдоль берегов Сахалина, Камчатки, Курильских островов с остановками в морских портах Корсаков и Петропавловск-Камчатский, а также с высадками на остров Итуруп Курильской гряды. Выход из порта Владивосток намечен на 9 сентября.

    Во время переходов будущие моряки смогут овладеть искусством управления парусами, познакомиться с работой судовых механизмов и получить необходимый плавательный ценз. Планируется, что вторая и последняя в этом году смена на паруснике продлится до 20 октября.

    Первым мероприятием с участием нового потока практикантов станет Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 1-4 сентября. Судно присоединится к традиционному Параду парусов, который ежегодно предваряет крупнейшее деловое событие Дальнего Востока.

    Первая смена плавательной практики на ПУС «Надежда» продолжалась с 22 июня по 21 августа. Обучение на судне прошли 118 курсантов МГУ им. адм. Г.И. Невельского.  

    Во время практики они совершили рейс в морской порт Далянь (Китай), где приняли участие в мероприятиях, приуроченных к перекрестным Годам образования России и Китая. В рамках визита экипаж и курсанты возложили цветы к памятнику советским воинам в мемориальном историческом комплексе в районе Люйшунькоу (бывший Порт-Артур).

    В ходе очередного рейса, который завершился 21 августа, парусник посетил Петропавловск-Камчатский, Командорские острова и зашел в морской порт Корсаков.

    Фото: Росморпорт


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