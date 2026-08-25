Вторая смена плавательной практики началась на паруснике «Надежда»

Стартовала вторая смена плавательной практики на парусном учебном судне «Надежда». Как сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт», 22 августа на борт принято 111 курсантов МГУ им. адм. Г.И. Невельского – будущих матросов, мотористов, судовых электриков – в сопровождении 4 руководителей практики.

Учащимся предстоит отправиться по маршруту вдоль берегов Сахалина, Камчатки, Курильских островов с остановками в морских портах Корсаков и Петропавловск-Камчатский, а также с высадками на остров Итуруп Курильской гряды. Выход из порта Владивосток намечен на 9 сентября.

Во время переходов будущие моряки смогут овладеть искусством управления парусами, познакомиться с работой судовых механизмов и получить необходимый плавательный ценз. Планируется, что вторая и последняя в этом году смена на паруснике продлится до 20 октября.

Первым мероприятием с участием нового потока практикантов станет Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 1-4 сентября. Судно присоединится к традиционному Параду парусов, который ежегодно предваряет крупнейшее деловое событие Дальнего Востока.

Первая смена плавательной практики на ПУС «Надежда» продолжалась с 22 июня по 21 августа. Обучение на судне прошли 118 курсантов МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

Во время практики они совершили рейс в морской порт Далянь (Китай), где приняли участие в мероприятиях, приуроченных к перекрестным Годам образования России и Китая. В рамках визита экипаж и курсанты возложили цветы к памятнику советским воинам в мемориальном историческом комплексе в районе Люйшунькоу (бывший Порт-Артур).

В ходе очередного рейса, который завершился 21 августа, парусник посетил Петропавловск-Камчатский, Командорские острова и зашел в морской порт Корсаков.

Фото: Росморпорт