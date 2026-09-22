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Завершена плавательная практика на паруснике «Мир»
22.09.2026

Завершена плавательная практика на паруснике «Мир»

    • В Большом порту Санкт-Петербург на берег сошли 96 студентов института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова и 24 учащихся Арктического морского института имени В.И.Воронина (филиал Макаровки), сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале. Завершена плавательная практика на паруснике «Мир»

    За это лето состоялись две смены практики. Курсанты отраслевого вуза Росморречфлота изучали устройство судна и судовые снасти, выполняли рабочие задачи и осваивали командное взаимодействие. Они учились работать с парусами, прокладывать курс на карте, нести палубную, машинную и штурманскую службу, а также отработали действия при внеплановой шлюпочной тревоге.

    Программа не ограничивалась только учебой. В Калининградском порту курсанты проводили экскурсии для гостей фестиваля «Открытое море – 2026», в Пионерском «Мир» стал центром празднования Дня города и Дня рыбака. А 31 августа на борту прозвучал гудок памяти в честь 85-летия прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».

    За время практики в навигацию 2026 года ПУС «Мир» Росморпорта прошел более 2 тыс. морских миль по Балтике с заходами в Санкт-Петербург и Калининград.

    Фото: Минтранс России

     


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