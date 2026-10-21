Новый телестакер на Мурманском балкерном терминале

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу компаний «Портовый Альянс») пополнил парк перегрузочной техники радиальным телескопическим ленточным конвейером – телестакером, сообщили SeaNews в МБТ. Машина позволит повысить эффективность перевалки калия и укрепить технологическую устойчивость терминала на фоне растущего грузопотока.

Производительность телестакера составляет 1250 тонн в час, высота загрузки – 3,34 м, сбрасывания – 8,41 м. Габаритные размеры оборудования в рабочем положении – 42,36 х 15,24 х 9,78 м. Машина оснащена выдвижной телескопической стрелой, позволяющей гибко регулировать дальность подачи, а радиальный принцип перемещения обеспечивает манёвренность вдоль фронта работ.

Телестакер будет работать на причале №17. Его задействуют для автоматизированной перевалки калийных удобрений. Подобная техника активно применяется в Мурманском транспортном узле для перевалки насыпных грузов. Ее главное преимущество – бережная подача продукции в трюм и снижение пыления, что критически важно при работе с минеральными удобрениями.

Специалисты технических служб МБТ и Мурманского морского торгового порта уже собрали конвейер, установили ленту, настроили электрическую часть и подготовили его к работе. Сейчас выполняются пробные запуски. Планируется, что технику введут в эксплуатацию уже в этом месяце – телестакер станет первым звеном в линии подачи груза на борт балкера.

Теперь технологический парк МБТ насчитывает пять мобильных перегружателей отечественного и зарубежного производства. Производительность российских машин составляет 1 200 тонн в час. Высота подъёма стрелы до 16 метров обеспечивает доступ к трюмам крупнотоннажных судов для их полноценной загрузки. Новая схема предусматривает одновременное использование четырёх телестакеров – по две машины на каждую линию, в то время как пятый конвейер остаётся в резерве для работы в периоды пиковых нагрузок.

Новая технология перевалки калийных удобрений была успешно отработана на терминале в этом году. Её внедрение позволило МБТ нарастить объёмы отгрузки и расширить номенклатуру: сегодня участок обрабатывает четыре вида хлористого калия от двух российских производителей. Это значительно укрепляет роль Мурманска как одного из ключевых северных экспортных направлений.

«Ввод дополнительного телестакера – это не просто пополнение парка техники, а эффективный инструмент, который позволяет нам увереннее работать с растущим потоком экспортного калия, сохранять стабильность погрузки и оперативно перестраивать линии под потребности конкретного судозахода. Ожидаемый экономический и операционный эффект мы видим в увеличении скорости обработки флота и снижения удельных издержек на тонну груза. По итогам 2026 года терминал планирует перевалить на менее 1,6 млн тонн калийных удобрений», – отметил заместитель директора по производству МБТ Сергей Куликов.

Телестакер прибыл в Мурманск из Находки. Поставка стала возможной благодаря внутрикорпоративному обмену техникой в рамках группы «Портовый Альянс».

Такой механизм позволяет предприятиям холдинга оперативно перераспределять перегрузочное оборудование между терминалами с учётом сезонности, структуры грузопотока и производственных задач. Для МБТ это означает быстрое получение необходимых мощностей без длительных закупочных процедур. Для самой группы компаний такой подход обеспечивает более эффективное использование парка оборудования, снижает издержки и повышает устойчивость всей логистической цепочки, отметили в МБТ.

Фото: МБТ