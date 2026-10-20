ОСК передала заказчику очередной сухогруз проекта RSD59

Акваторию завода «Красное Сормово» покинуло пятое с конца сентября судно проекта RSD59. Как сообщила Объединенная судостроительная корпорация, сухогруз успешно завершил полный цикл испытаний и направился к месту своей постоянной эксплуатации.

В ходе швартовных и ходовых испытаний сдаточная комиссия проверила работу пропульсивной установки, якорных и рулевых устройств, навигационного оборудования, систем автоматики и жизнеобеспечения. Все эксплуатационные характеристики судна полностью соответствуют проектным спецификациям и требованиям Российского морского регистра судоходства.

Суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты, что обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

На «Красном Сормове» близится к завершению серийная программа строительства сухогрузов проекта RSD59 и началось строительство головного сухогруза проекта KSD1 – первого российского судна, создаваемого на базе унифицированного платформенного решения «Платформа № 1».

Помимо строительства KSD1 предприятие продолжает работу над другими заказами, включая строительство краболовов и круизных лайнеров.

Фото: ОСК