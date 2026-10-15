На атомный ледокол «Ленинград» установили кормовую секцию

Специалисты «Балтийского завода» установили на строящийся атомный ледокол «Ленинград» кормовую секцию судна с кринолином. Как сообщает Объединенная судостроительная корпорация, технически сложные операции по погрузке конструкции весом почти 160 тонн были выполнены в несколько этапов.

Сначала секцию на плавучем кране доставили на стапель, а затем с помощью нескольких портальных кранов и специальной оснастки погрузили на штатное место на ледоколе. Следующим шагом станет проведение работ по монтажу данной секции и завершение формирования кормовой оконечности судна.

Корма атомохода – один из сложных инженерных узлов, обеспечивающих эффективность и безопасность ледовых проводок, в том числе при жесткой буксировке, когда суда следуют вплотную за ледоколом.

Атомный ледокол «Ленинград» – шестое судно проекта 22220, строящееся на «Балтийском заводе». Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.

В настоящее время на ледоколе продолжаются работы по монтажу оборудования, ведутся окрасочные работы, работы по винторулевому комплексу, формированию корпуса судна и его ледового пояса. Именно на последний приходится максимальная нагрузка при наваливании атомохода на лед. Для обеспечения особой прочности секции в этой части корпуса собираются из специальной стали толщиной 45 мм.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220:

Длина габаритная – 173,3 м, ширина – 34 м;

Осадка – 10,5 м / 9,03 м;

Мощность – 60 МВт (на валах);

Водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;

Расчетный срок службы – 40 лет;

Численность экипажа – 54 человека.

Фото: ОСК