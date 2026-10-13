Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ремонт жд путей в сентябре 2026
13.10.2026

Завершен второй этап ходовых испытаний лайнера «Владимир Жириновский»

    • Круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD вернулся на Балтийский завод после второго этапа заводских ходовых испытаний. Как сообщила Объединенная судостроительная корпорация в свом макс-канале, в ходе морской проверки в Финском заливе судно подтвердило все заявленные характеристики.

    Специалисты предприятия проверили маневренные качества лайнера, а также показатели обитаемости, в том числе освещенность и виброшумовые характеристики. Все параметры соответствуют проектным требованиям.

    В ближайшее время специалисты предприятия начнут подготовку судна к передаче заказчику.

    «Владимир Жириновский» — первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет, отметили в ОСК. Отличительная особенность лайнера — каюты с балконами. На борту будут оборудованы рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.

    Передача судна заказчику запланирована на 2026 год. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря.

    Фото: Медиапалуба


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.09.2026
    Начато строительство судов на базе унифицированного платформенного решения
    ОСК приступила к резке металла для строительства сухогруза проекта KSD1.
    KSD1ОСКРезка металлаСудостроение
    0
    17.07.2026
    2,3 млрд рублей на строительство судов
    Получила ГТЛК из средств ФНБ
    ГТЛКречной флотСудостроениеФинансирование
    0
    19.02.2026
    Заложен первый в 2026 году сухогруз проекта RSD59
    Церемония прошла на заводе «Красное Сормово».
    закладка суднаКрасное СормовоСудостроениеСухогруз
    0
    17.04.2026
    «Красное Сормово» спустило на воду новый сухогруз проекта RSD59
    На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59.
    Красное СормовоОСКСудостроениеСухогруз
    0
    20.02.2026
    Первый контракт по созданию отечественных судовых малооборотных двигателей
    Подписали Центр продуктовой специализации «ОСК-Движение» и Инжиниринговый центр «Кронштадт»
    ДвигательКонтрактОСКСудостроение
    0
    12.08.2026
    ОСК завершает испытания линейки отечественного спасательного оборудования
    Средне-Невский судостроительный завод завершает испытания комплексной линейки спасательных шлюпок и спусковых устройств собственного производства.
    ОСКСредне-Невский судостроительный заводСудостроениешлюпка
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.10.2026 Корейский контейнеровоз завершил кругорейс по Севморпути в Европу
    09.10.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2026
    08.10.2026 Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026
    08.10.2026 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2026
    08.10.2026 Железнодорожный рекорд FESCO
    08.10.2026 ВМРП сократил срок ожидания отправки контейнеров по жд
    Госрегулирование Показать всё
    12.10.2026 Частично снят запрет на экспорт дизельного топлива
    12.10.2026 Более 250 миллиардов на развитие Севморпути
    09.10.2026 В ЮТУ пресекли коррупционную схему
    09.10.2026 Время работы ЦЭД Северо-Западной электронной таможни увеличено
    06.10.2026 Открыт обновленный пункт пропуска Краскино
    06.10.2026 ИИ при регистрации судов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •