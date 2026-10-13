Завершен второй этап ходовых испытаний лайнера «Владимир Жириновский»

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD вернулся на Балтийский завод после второго этапа заводских ходовых испытаний. Как сообщила Объединенная судостроительная корпорация в свом макс-канале, в ходе морской проверки в Финском заливе судно подтвердило все заявленные характеристики.

Специалисты предприятия проверили маневренные качества лайнера, а также показатели обитаемости, в том числе освещенность и виброшумовые характеристики. Все параметры соответствуют проектным требованиям.

В ближайшее время специалисты предприятия начнут подготовку судна к передаче заказчику.

«Владимир Жириновский» — первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет, отметили в ОСК. Отличительная особенность лайнера — каюты с балконами. На борту будут оборудованы рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.

Передача судна заказчику запланирована на 2026 год. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря.

Фото: Медиапалуба