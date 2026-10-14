CMA CGM продвигает биометан

CMA CGM и ENGIE подписали рамочное соглашение о создании производства биометана в портово-индустриальной зоне в Гавре, сообщили SeaNews в CMA CGM.

Ведущим партнером в проекте будет ENGIE, которая будет отвечать за проектирование и получение разрешений и, по принятии окончательного инвестиционного решения, будет руководить строительством завода и производственным процессом. CMA CGM вложится в проект деньгами через свой энергетический фонд PULSE, созданный для поддержки декарбонизации транспортно-логистических операций группы посредством инновационных технологий и инфраструктуры.

Планируется, что начиная с 2029-2030 года завод начнет вырабатывать из навоза, бытовых и сельскохозяйственных отходов биометан, который будет поставляться в качестве бункерного топлива на суда CMA CGM. Побочные продукты от производства метана (100 тыс. тонн) и углекислый газ (13 тыс. тонн) тоже планируется реализовывать – в частности, органические остатки продавать местным фермерам в качестве удобрения.

Также CMA CGM подписала меморандум о взаимопонимании с Морской и портовой администрацией Сингапура и Singapore LNG Corporation Pte Ltd (SLNG) по изучению возможностей поставки и использования биометана в качестве судового топлива в Сингапуре.

Фото: CMA CGM