CMA CGM подписалась с China Communications Construction Company

Группа CMA CGM подписала меморандум о взаимопонимании с China Communications Construction Company (CCCC). Как сообщили SeaNews в группе, документ направлен на развитие сотрудничества в сфере портовой инфраструктуры, логистических и транспортных услуг, инноваций и перехода на чистую энергетику.

Подписи под меморандумом поставили председатель совета директоров и Chief Executive Officer группы CMA CGM Родольф Сааде и президент China Communications Construction Company Чжан Биньнан.

В рамках соглашения стороны намерены исследовать возможности кооперации с использованием опыта CCCC по реализации масштабных инфраструктурных проектов и глобальной сети морских сервисов и экспертизы в терминальном сегменте CMA CGM.

В частности, планируется изучить возможности усиления транспортных связей между портами и внутренними регионами, которые они обслуживают, за счет развития мультимодальной логистической инфраструктуры, включая логистические коридоры, сухие порты, контейнерные депо, складские мощности и логистические платформы.

В том числе, стороны намерены рассмотреть возможности участия CMA CGM и CEVA Logistics в реализуемых CCCC крупных инфраструктурных проектах в плане оказания услуг по морским перевозкам и проектной логистике.

Предполагается, что сотрудничать партнеры будут в основном в Африке. Китае, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

У CMA CGM уже есть опыт работы с CCCC, в том числе в рамках партнерства с дочерними компаниями CCCC. в частности, с China Harbour Engineering Company (CHEC). Так, CMA Terminals и CHEC совместно реализуют терминальные проекты в Нигерии и Камеруне.

Фото: CMA CGM