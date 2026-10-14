Чугун вернулся в ММТП

На причалах Мурманского морского торгового порта идет выгрузка вагонов с чугуном в чушках, сообщил ММТП в своем телеграм-канале. Порт не обрабатывал этот груз 30 лет.

Продукцию уральских металлургических заводов перенаправили в Мурманск, когда привычные маршруты столкнулись с ограничениями.

ММТП с сентября принимает дополнительные объемы грузов, предоставляя экспортерам альтернативный глубоководный выход к морю с круглогодичной навигацией.

Выгружено уже 187 вагонов, еще часть — в пути. В настоящее время формируется судовая партия 65 тыс. тонн, чтобы в конце октября отправить ее в страны Средиземноморья.

Данная перевалка — тестовая, уточнили в ММТП. По ее итогам будет рассмотрена возможность перехода к регулярным поставкам.

«Технологический потенциал инфраструктуры и компетенции сотрудников позволяют ММТП обеспечивать регулярную обработку данного груза, однако экономическая устойчивость логистической цепочки во многом зависит от макроэкономических факторов, включая баланс стоимости морского фрахта и уровень тарифной нагрузки на железнодорожном плече», – отметил коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук.

Фото: ММТП