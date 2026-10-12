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Четвертый сухогруз проекта RSD59 в октябре
12.10.2026

Четвертый сухогруз проекта RSD59 в октябре

    • Завод «Красное Сормово» отправил заказчику четвертое за текущий месяц многоцелевое судно проекта RSD59, сообщили SeaNews в ОСК. Сухогруз успешно завершил программу ходовых испытаний и покинул акваторию предприятия.

    В ходе приемо-сдаточных испытаний сдаточная комиссия проверила работу пропульсивной установки, якорных и рулевых устройств, навигационного оборудования и систем автоматики. Все эксплуатационные характеристики судна соответствуют проектным спецификациям и требованиям Российского морского регистра судоходства.

    Сухогрузы данного проекта предназначены для транспортировки генеральных и навалочных грузов (включая зерно), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, а также опасных грузов установленных классов.

    Суда относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные габариты для прохода по Волго-Донскому судоходному каналу. Движительный комплекс на базе полноповоротных винторулевых колонок обеспечивает высокую маневренность в стесненных условиях речных фарватеров и портовых акваторий.

    Фото: ОСК


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