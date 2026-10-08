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Заложены первые суда проекта «Москва 3.0»
08.10.2026

Заложены первые суда проекта «Москва 3.0»

    • На Московской верфи в Нагатинском затоне начали строить первые прогулочные электросуда проекта «Москва 3.0». Как сообщила в своем макс-канале пресс-служба Минтранса, уже заложены 4 двухпалубных судна, которые планируют спустить на воду в следующем году.

    Заложены первые суда проекта «Москва 3.0»

    Каждое электросудно сможет перевозить до 168 пассажиров. Его длина составит более 35 м. На борту предусмотрены два просторных салона с панорамными окнами и открытая площадка на верхней палубе. Благодаря электротяге речные прогулки станут тише и экологичнее.

    Московскую верфь построили по поручению Президента всего за 22 месяца, отметили в Минтрансе. Предприятие способно выпускать до 40 судов в год, а также обслуживать и ремонтировать более 100 судов ежегодно. Здесь создано свыше 500 рабочих мест.

    Верфь позволяет обновлять речной флот столицы и производить современные суда для других регионов России.

    Фото: Минтранс России


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