ОСК отправила заказчику очередной сухогруз проекта RSD59

Акваторию завода ОСК «Красное Сормово» покинуло еще одно судно проекта RSD59. Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, очередной сухогруз отошел от достроечной набережной предприятия и направился к месту постоянной эксплуатации.

Судно прошло полный цикл испытаний: швартовных и ходовых. Работники завода совместно с экипажем проверили работу пропульсивной системы, навигационного оборудования, систем автоматики и жизнеобеспечения. Все характеристики сухогруза полностью соответствуют проектным требованиям.

Сухогрузы проекта RSD59 составляют основу современного отечественного флота класса «река-море», отметили в ОСК. Благодаря конструктивным особенностям они способны работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах.

Суда данного типа предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, металлолома, крупногабаритных объектов, а также опасных грузов в соответствии с международными требованиями.

Фото: ОСК