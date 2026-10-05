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ОСК отправила заказчику очередной сухогруз проекта RSD59
05.10.2026

ОСК отправила заказчику очередной сухогруз проекта RSD59

    • Акваторию завода ОСК «Красное Сормово» покинуло еще одно судно проекта RSD59. Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, очередной сухогруз отошел от достроечной набережной предприятия и направился к месту постоянной эксплуатации.

    Судно прошло полный цикл испытаний: швартовных и ходовых. Работники завода совместно с экипажем проверили работу пропульсивной системы, навигационного оборудования, систем автоматики и жизнеобеспечения. Все характеристики сухогруза полностью соответствуют проектным требованиям.

    Сухогрузы проекта RSD59 составляют основу современного отечественного флота класса «река-море», отметили в ОСК. Благодаря конструктивным особенностям они способны работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах.

    Суда данного типа предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, металлолома, крупногабаритных объектов, а также опасных грузов в соответствии с международными требованиями.

    Фото: ОСК


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