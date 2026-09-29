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В РЖД создана дирекция по строительству ВСМ
29.09.2026

В РЖД создана дирекция по строительству ВСМ

    • В РЖД создали Центральную дирекцию по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

    В РЖД создана дирекция по строительству ВСМНовый филиал ОАО «РЖД» преобразован из Дирекции по строительству объектов железнодорожного транспорта. Его возглавил Александр Никитенко.

    А.Никитенко имеет два высших образования, в том числе по специальности «Строительство». Почти 10 лет занимал руководящие должности в Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта. Возглавлял две группы заказчика, в том числе по реализации проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

    Фото: РЖД


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