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Электросудно для Пермского края
29.09.2026

Электросудно для Пермского края

    • ГТЛК (группа ВЭБ) заключила контракт с «Пермской судоверфью» на строительство современного двухпалубного пассажирского электросудна проекта «Москва 2.0».

    Как сообщила ГТЛК в своем макс-канале, судно будет курсировать по Каме и расширит маршрутную сеть Прикамья.

    Основные характеристики проекта «Москва 2.0» (разработка КБ группы «Эмпериум»):

    • Длина — 33,3 м,
    • Ширина — 8 м
    • Вместимость — 130 пассажиров
    • Скорость — до 20 км/ч
    • Доступная среда — судно полностью адаптировано для маломобильных пассажиров.

    Фото: Пермская судоверфь


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