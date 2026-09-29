Электросудно для Пермского края

ГТЛК (группа ВЭБ) заключила контракт с «Пермской судоверфью» на строительство современного двухпалубного пассажирского электросудна проекта «Москва 2.0».
Как сообщила ГТЛК в своем макс-канале, судно будет курсировать по Каме и расширит маршрутную сеть Прикамья.
Основные характеристики проекта «Москва 2.0» (разработка КБ группы «Эмпериум»):
- Длина — 33,3 м,
- Ширина — 8 м
- Вместимость — 130 пассажиров
- Скорость — до 20 км/ч
- Доступная среда — судно полностью адаптировано для маломобильных пассажиров.
Фото: Пермская судоверфь