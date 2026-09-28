Единый морской оператор «Росатома» завершил основные поставки в три региона Дальнего Востока и Арктики, сообщила госкорпорация в своем макс-канале.

По оценке «Росатома», Единый морской оператор (ЕМО) в полном объёме завершил доставку всего заявленного объёма бензина в удалённые населённые пункты округа, включая те, что не имеют оборудованных причалов и требуют сложных схем рейдовой перевалки. В целом на Чукотку уже доставлено почти 141 тыс. тонн грузов (более 68% от плана).

В Хабаровском крае обязательства по доставке насыпных грузов, в первую очередь угля, и нефтепродуктов в таре выполнены на 100%. Транспортировка нефтеналивных грузов силами ЕМО выполнена на 76%.

В Якутии ЕМО организовал перевалку партий груза с морских судов на речные в устьях рек Колыма и Яна. Это позволило доставить более 13 тыс. тонн нефтепродуктов (три четверти от предусмотренного объема) непосредственно в труднодоступные посёлки, такие как Зырянка, Среднеколымск, Нижнеколымск, Усть-Куйгу и Нижнеянск.

Фото: Росатом