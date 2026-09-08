Росатом задействовал первое собственное дноуглубительное судно

Первое собственное дноуглубительное судно «Росатома» приступило к работе в порту Сабетта, сообщила госкорпорация в своем макс-канале.

Самоотвозный трюмный земснаряд «Дарья» совершил переход из Владивостока по Северному морскому пути, прибыл в акваторию Обской губы, прошёл все необходимые процедуры оформления и получил разрешения портовых и пограничных властей на ведение хозяйственной деятельности.

Судно, приобретённое Гидрографическим предприятием «Росатома», приступило к работе в Сабетте. Как пояснили в госкорпорации, интенсивное движение крупнотоннажных газовозов в акватории порта приводит к естественному намыву дна, и задача «Гидрографического предприятия» – возвращать каналу проектные габариты и стандартную глубину.

Фото: Росатом