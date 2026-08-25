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На Ангаре обеспечены гарантированные глубины судового хода
25.08.2026

На Ангаре обеспечены гарантированные глубины судового хода

    • На Ангаре завершен комплекс дноуглубительных работ для обеспечения безопасных условий судоходства. Как сообщается н сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. за два месяца на шести перекатах разработано 19,4 тыс. куб. м грунта.

    Работы проводились специалистами Администрации «Енисейречтранс» на участке протяженностью 113 км в районе Иркутской ГЭС.

    Необходимость дноуглубления определили по результатам сплошного траления фарватера, выполненного перед открытием судоходной обстановки. Недостаточные глубины были выявлены на перекатах Бадайский, Прямая протока, Ружниковский, Братская Коса, Баянчики и Грязнуха.

    Перед началом дноуглубления специалисты Администрации «Енисейречтранс» на промерном судне «Кулан» выполнили съемку рельефа дна, рассчитали объемы грунта, определили параметры дноуглубительных прорезей и сформировали трехмерную модель акватории. Полученные данные легли в основу плана проведения работ.

    Основные работы выполнил многочерпаковый земснаряд «ВС-202» производительностью 250 куб. м в час. В состав каравана также вошли буксир-шаландировщик «Утёс», шаланды «Шл-5» и «Шл-6», брандвахта «Б-110».

    По итогам работ на участке обеспечены гарантированные габариты судового хода, необходимые для безопасного движения пассажирского и грузового флота.

    Фото: Росморречфлот


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