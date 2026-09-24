Оборудование для новой плавучей АЭС

Машиностроители «Росатома» изготовили комплект ключевого оборудования для новой плавучей АЭС. Как сообщила госкорпорация в своем макс-канале, на «ЗиО-Подольске» готова вторая реакторная установка РИТМ-200С для атомного плавучего энергоблока (ПЭБ-106), предназначенного для электроснабжения крупного медного кластера на Чукотке.

В конструкции плавучего энергоблока два реактора. Первая установка была изготовлена в мае и уже находится на верфи, где позже будет смонтирована в корпус энергоблока.

«2026 год стал знаковым для машиностроителей «ЗиО-Подольск»: мы впервые изготовили комплект РИТМов для атомного плавучего энергоблока, который обеспечит мощностью промышленный кластер на Русском Севере. Это важный шаг в развитии малой атомной энергетики во всем мире. Также в этом году завод установил рекорд: за неполный год изготовлено уже четыре установки семейства РИТМ, еще пять находятся в производстве», – отметил глава «ЗиО-Подольска» Антон Лебедев.

Фото: Росатом