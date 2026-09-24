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24.09.2026

Первый в мире безэкипажный морской переход c грузами за полярным кругом

    • Беспилотный катер прошел около 300 км из Териберки в Островной и доставил жителям лекарства, посылки с маркетплейсов и другие товары, сообщил в своем макс-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Это, подчеркнул он, первый в мире безэкипажный морской переход c грузами на борту за полярным кругом.

    При помощи искусственного интеллекта катер составлял маршрут и корректировал навигационные помехи.

    До этого катер успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом, выполнив переход почти 170 км по маршруту Лиинахамари – Ура-Губа.

    Катер проекта «Герои Тумана» создан мурманской НПК «Прогресс», резидентом Арктической зоны РФ.

    «Морские беспилотники планируем использовать для доставки грузов в отдаленные поселки региона. Они не заменят пассажирские перевозки, но значительно оптимизируют расходы на логистику», – отметил А.Чибис.

    Скриншот видео НПК «Прогресс»


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