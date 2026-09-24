Первый в мире безэкипажный морской переход c грузами за полярным кругом

Беспилотный катер прошел около 300 км из Териберки в Островной и доставил жителям лекарства, посылки с маркетплейсов и другие товары, сообщил в своем макс-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Это, подчеркнул он, первый в мире безэкипажный морской переход c грузами на борту за полярным кругом.

При помощи искусственного интеллекта катер составлял маршрут и корректировал навигационные помехи.

До этого катер успешно провел первую в мире автономную экспедицию за полярным кругом, выполнив переход почти 170 км по маршруту Лиинахамари – Ура-Губа.

Катер проекта «Герои Тумана» создан мурманской НПК «Прогресс», резидентом Арктической зоны РФ.

«Морские беспилотники планируем использовать для доставки грузов в отдаленные поселки региона. Они не заменят пассажирские перевозки, но значительно оптимизируют расходы на логистику», – отметил А.Чибис.

Скриншот видео НПК «Прогресс»