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Практическая конференция «TRANSIT 2026: Автомобильные грузоперевозки»
21.09.2026

Одобрена проектная документация на реконструкцию причала в Анадыре

    • ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение по объекту «Реконструкция причала № 7 в морском порту Анадырь», расположенному в Чукотском автономном округе на косе Александра. Работы будут выполнены по заказу ФГУП «Росморпорт» в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов» национального проекта «Эффективная транспортная система».

    Как сообщается на сайте Росморпорта, реконструкция причала позволит осуществлять безопасные морские перевозки пассажиров и автотранспортных средств через Анадырский лиман. Причал № 7 является корреспондирующим для ранее построенного по заказу ФГУП «Росморпорт» паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана в пос. Угольные Копи. Одобрена проектная документация на реконструкцию причала в Анадыре

    Реализация проекта обеспечит устойчивую связь берегов Анадырского лимана, в частности, аэропорта Угольный, расположенного в пос. Угольные Копи, с административным центром Чукотки – городом Анадырем.

    Планируется, что пассажиропоток паромной переправы составит 20 тыс. человек в год, а грузооборот – 4,2 тыс. легковых и 1,8 тыс. грузовых автомашин.

    Проект подготовлен ООО «Научно-проектная компания «МОРТРАНСНИИПРОЕКТ». Он предусматривает реконструкцию причала № 7 в морском порту Анадырь в виде четырех причальных сооружений.

    Также проект включает в себя создание КПП, наружного освещения, очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации и поверхностных сточных вод, портового навигационного знака и ограждения территории, обустройство твердых покрытий и т. д. Запроектировано подключение объекта к внешним сетям водоснабжения и сетям связи.

    Кроме того, запланированы берегоукрепления откосного и вертикального типа.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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