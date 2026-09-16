Еще один парусный СПГ-танкер

В то время как MOL уже построил свой первый – и первый в мире СПГ-танкер с парусами, Корейский регистр, Либерийский международный реестр судов, HD Hyundai Heavy Industries и британская технологическая компания BAR Technologies объединились, чтобы только начать разрабатывать подобный проект.

Как сообщили SeaNews в BAR Technologies, 15 сентября стороны подписали меморандум о реализации проекта строительства СПГ-газовоза вместимостью 174 тыс. куб. м, оборудованного пропульсивной системой WindWings разработки BAR Technologies.

В рамках сотрудничества HD HHI будет обеспечивать разработку базового проекта, BAR Technologies предоставит технические данные и требования для установки парусной системы.

Корейский регистр и Либерийский международный реестр в свою очередь будут оценивать безопасность и техническое соответствие проекта действующим правилам и международным требованиям.

При условии положительной оценки проекта, Корейский регистр рассмотрит выдачу одобрения в принципе.

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