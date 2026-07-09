Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Беспилотники для мониторинга и доставки грузов
09.07.2026

Беспилотники для мониторинга и доставки грузов

    • Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех впервые презентовал линейку беспилотных платформ «Сатурн» на Международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани, сообщили SeaNews в Ростехе.

    Универсальный беспилотник «Сатурн-30» и малый дрон с оптико-электронной системой «Сатурн-10» оснащены интеллектуальным бортовым комплексом — системами автономной навигации и управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта. Новинки способны решать широкий круг гражданских задач и сейчас проходят летные испытания.  

    Аппараты созданы Раменским приборостроительным конструкторским бюро (РПКБ, входит в КРЭТ) из отечественных компонентов. Команда разработчиков прошла путь от начала проектирования до старта летных испытаний всего за полгода. 

    Оба беспилотника оснащены электрическими двигателями и могут использоваться для тестирования перспективных авиационных систем, а также решения широкого спектра практических задач — от мониторинга территорий и доставки грузов до проведения поисково-спасательных работ. 

    «Сатурн-30» массой 30 кг может находиться в воздухе до часа. Беспилотник способен развивать скорость до 180 км/ч и подниматься на высоту до 3 тысяч метров. Аппарат предназначен для решения задач гражданского и специального назначения. Он может быть задействован для мониторинга, а также доставки грузов массой до 7 кг. 

    «Сатурн-10» обладает массой 10 кг и продолжительностью полета до 30 минут. Благодаря встроенной оптико-электронной системе аппарат может использоваться для мониторинга и поиска. Он самостоятельно обнаруживает, распознает и сопровождает объекты, передавая оператору необходимую информацию. 

    «Представленные на выставке дроны „Сатурн“ оснащены интеллектуальным бортовым комплексом разработки Раменского КБ. Аппаратура обеспечивает автономную навигацию, а также управление полетным заданием с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Открытая архитектура платформы позволяет интегрировать новые образцы бортового оборудования, чтобы предлагать заказчикам решение, максимально заточенное под выполнение конкретных задач. Новые аппараты будут способствовать дальнейшему развитию беспилотной авиации и расширению ее применения в гражданском секторе», — отметили в Ростехе.

    Фото: Концерн «Радиоэлектронные технологии»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.06.2026
    ФГК начала перевозку в первом восьмиосном полувагоне «БАМ»
    Компания тестирует модель 12-5992
    полувагонытестированиеТехнологииФГК
    0
    22.04.2026
    ИДК от Ростеха будет работать в Подмосковье
    Комплекс СТ-2630П «видит» сквозь 320 мм стали и позволяет быстро и без вскрытия контейнеров определять их содержимое.
    досмотровый комплексИДКРостех
    0
    04.05.2026
    Комплексные испытания «Цифровой железнодорожной станции»
    Принято решение о начале тиражирования основных элементов проекта.
    РЖДТехнологииЦифровая станцияЦифровизация
    0
    06.02.2026
    Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет совершил первый полет
    В городе Чунцин
    АвиаперевозкиБеспилотникИнновацииТехнологии
    0
    07.05.2026
    «Ремвооружение» получило лицензию для работы с атомным флотом
    Предприятие будет разрабатывать проектно-конструкторскую и технологическую документацию для модернизации и обслуживания судов с ядерными энергетическими установками.
    Атомный флотлицензияРостех
    0
    22.01.2026
    Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    Разработал и запатентовал «Рускон»
    ГК "Дело"ИнновацииРусконТехнологии
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.07.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026
    09.07.2026 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    08.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.07.2026 Регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Ворсино
    08.07.2026 Отправка контейнеров в полувагонах в январе-июне 2026
    08.07.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    09.07.2026 Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей
    08.07.2026 Назначен начальник Центральной базовой таможни
    07.07.2026 Назначен начальник Центрального таможенного управления
    06.07.2026 Таможня пресекла контрабанду черепах
    03.07.2026 В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •