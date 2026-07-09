Беспилотники для мониторинга и доставки грузов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех впервые презентовал линейку беспилотных платформ «Сатурн» на Международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани, сообщили SeaNews в Ростехе.

Универсальный беспилотник «Сатурн-30» и малый дрон с оптико-электронной системой «Сатурн-10» оснащены интеллектуальным бортовым комплексом — системами автономной навигации и управления на базе технического зрения и искусственного интеллекта. Новинки способны решать широкий круг гражданских задач и сейчас проходят летные испытания.

Аппараты созданы Раменским приборостроительным конструкторским бюро (РПКБ, входит в КРЭТ) из отечественных компонентов. Команда разработчиков прошла путь от начала проектирования до старта летных испытаний всего за полгода.

Оба беспилотника оснащены электрическими двигателями и могут использоваться для тестирования перспективных авиационных систем, а также решения широкого спектра практических задач — от мониторинга территорий и доставки грузов до проведения поисково-спасательных работ.

«Сатурн-30» массой 30 кг может находиться в воздухе до часа. Беспилотник способен развивать скорость до 180 км/ч и подниматься на высоту до 3 тысяч метров. Аппарат предназначен для решения задач гражданского и специального назначения. Он может быть задействован для мониторинга, а также доставки грузов массой до 7 кг.

«Сатурн-10» обладает массой 10 кг и продолжительностью полета до 30 минут. Благодаря встроенной оптико-электронной системе аппарат может использоваться для мониторинга и поиска. Он самостоятельно обнаруживает, распознает и сопровождает объекты, передавая оператору необходимую информацию.

«Представленные на выставке дроны „Сатурн“ оснащены интеллектуальным бортовым комплексом разработки Раменского КБ. Аппаратура обеспечивает автономную навигацию, а также управление полетным заданием с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Открытая архитектура платформы позволяет интегрировать новые образцы бортового оборудования, чтобы предлагать заказчикам решение, максимально заточенное под выполнение конкретных задач. Новые аппараты будут способствовать дальнейшему развитию беспилотной авиации и расширению ее применения в гражданском секторе», — отметили в Ростехе.

Фото: Концерн «Радиоэлектронные технологии»