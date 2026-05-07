«Ремвооружение» получило лицензию для работы с атомным флотом
07.05.2026

    • Конструкторско-технологическое бюро холдинга «Ремвооружение» (входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) получило пятилетнюю лицензию Росатома. Статус лицензированного подрядчика откроет предприятию доступ к инфраструктурным проектам по развитию и обеспечению безопасности Северного морского пути, расширит спектр услуг в сфере высокотехнологичного инжиниринга для атомного флота и укрепит позиции компании на рынке. 

    Как сообщает пресс-служба Ростеха, ппредприятие будет разрабатывать проектно-конструкторскую и технологическую документацию для модернизации и обслуживания кораблей и судов атомного флота России с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ). Кроме того, лицензия позволяет оказывать услуги транспортировки и утилизации элементов их систем. Уже сейчас специалисты бюро работают над ремонтной документацией для формирования трехотсечных блоков реакторных отсеков и обращения с критически важными компонентами ЯЭУ. 

    «Статус лицензированного подрядчика подтверждает высокий уровень технических компетенций конструкторско‑технологического бюро и открывает возможность полноценно участвовать в стратегических проектах по обеспечению жизненного цикла атомного флота. Выход на рынок услуг в этой сфере станет катализатором формирования новой отраслевой экосистемы. Мы видим значительный потенциал для кооперации с судостроительными и судоремонтными предприятиями, научными центрами и операторами Северного морского пути. Совместная работа позволит ускорить внедрение передовых решений и в итоге сделать арктическое судоходство более безопасным, надежным и экономически эффективным», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров. 

    Также бюро сохраняет партнерство с ключевыми судоремонтными предприятиями Мурманска: специалисты организации продолжат разрабатывать документацию для ремонта, модернизации и утилизации судов.

    Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех


